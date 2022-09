3ème édition de « La semaine de la vape » chez Le Petit Vapoteur

Avis aux vapoteurs et aux fumeurs : la troisième édition de la « Semaine de la vape » a commencé aujourd’hui ! Si vous avez participé aux deux premières « semaines », vous savez que c’est un événement à ne pas manquer.

Du 19 au 25 septembre 2022, célébrez et découvrez le monde de la cigarette électronique sous toutes ses formes. De nombreuses animations et surprises sont au programme. Lisez la suite pour en savoir plus sur ces sept jours, pas comme les autres.

La vape à l’honneur toute la semaine du 19 au 25 septembre

Forte de son succès des deux années précédentes, la « Semaine de la vape » fait donc son retour pour une troisième édition. L’événement, initié par Le Petit Vapoteur en 2020, vise à célébrer les vapoteurs et les différents acteurs du monde de la cigarette électronique.

Se déroulant habituellement durant la troisième semaine de septembre, la « Semaine de la vape » aura lieu cette année du 19 au 25. Au cours de ces sept jours, la vape sera à nouveau mise à l’honneur dans toutes ses déclinaisons : présentation des fabricants et fournisseurs, éventail des parfums et saveurs… Du plus classique au plus gourmand, tous les aspects de la vape seront présentés.

La semaine de ceux qui sont heureux d’avoir tourné la page du tabac.

La « Semaine de la vape » fête la cigarette électronique, c’est vrai, mais surtout tous ceux qui ont décidé de l’adopter.

À celles et ceux qui ont déjà arrêté de fumer, Le Petit Vapoteur dit « Bravo ! » et tient à les soutenir. Mais avec cet événement, Le Petit Vapoteur souhaite aussi encourager tous ceux qui sont tentés de commencer l’aventure vape à franchir le pas. Osez arrêter de fumer avec Le Petit Vapoteur et sa semaine festive !

Car c’est une semaine de réjouissances concoctées pour vous. Tout au long de l’événement, vous découvrirez des offres et surprises qui vous sont réservées par Le Petit Vapoteur. Pour cela, rendez-vous sur dans leurs boutiques, sur leur site internet et sur les réseaux sociaux.

Une semaine d’offres exclusives

Qui dit semaine exceptionnelle, dit offres d’exception. Pendant la « Semaine de la Vape », les clients du Petit Vapoteur pourront bénéficier d’offres exclusives. Celles-ci mettront notamment en valeur le savoir-faire des grands noms du secteur de la vape.

Ainsi, chaque jour, un fabricant de cigarettes électroniques (Voopoo, Vaptio, Geek Vape – à confirmer) et un fabricant de e liquides (Pulp, Curieux, Sense…) seront mis à l’honneur par Le Petit Vapoteur.

Pour les amateurs de la vape et pour les fumeurs, la « Semaine de la vape » par Le Petit Vapoteur est donc un événement incontournable. Découvertes, codes promotionnels, jeux, goodies, échantillons offerts… Pour ne rien manquer des dernières actus et des dernières promotions, rendez-vous sur les pages réseaux sociaux du Petit Vapoteur.