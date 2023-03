Vernal Edge est maintenant disponible, le metroidvania à essayer en mars 2023 !

Envie de jouer à un nouveau metroidvania en ce mois de mars 2023 ? Bonne nouvelle, une petite pépite est maintenant disponible sur PS5 et PS4, Xbox One et Series X/S, PC (Steam et Epic Games) et Nintendo Switch : Vernal Edge. Nous y retrouvons un pixel art bien léché dans un super univers fantastique.

Depuis le 14 mars 2023, le jeu vidéo indépendant Vernal Edge est disponible. Développé par Hello Pinguins, ce nouveau metroidvania nous plonge dans le royaume de Haricot, où la terre est maintenant dans les airs. Ce dernier forme ainsi des îles flottantes, gouvernées d’une main de fer par l’Église d’Aloe.

Le personnage principal de cette aventure se nomme Vernal, une jeune femme souhaitant retrouver son père, qu’elle a perdu depuis plusieurs années. Pour arriver à vos fins, vous profiterez d’une agilité martiale hors du commun grâce à une épée et une multitude de sorts ; mais aussi d’un automate amnésique du nom de Chervil. À noter, les développeurs mentionnent une « infinité d’options de combat ».

En quête de vengeance et de vérité, notre héroïne explorera de nombreuses contrées de cet univers fantastique, nous dévoilant au passage les secrets de son passé et les mystères du royaume de Vernal Edge. Le jeu a d’ailleurs l’avantage de vous laisser choisir votre propre chemin en permettant de naviguer et explorer n’importe quelle île quand bon vous semble.

Vernal Edge est d’ores et déjà disponible sur PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC (Steam/Epic Games) ; mais aussi sur les consoles old-gen, soit la PS4 et la Xbox One. Le prix de vente est affiché à 21,99 euros hors promotions.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article The Crackpet Show : un nouveau roguelike détonnant et sanglant à essayer !