SteamDock : voici le dock abordable pour Steam Deck, mais pas que !

Vous avez un Steam Deck et souhaitez profiter d’un dock moins cher et tout aussi performant que l’officiel ? Bonne nouvelle, la marque Skull & Co. propose une excellente alternative : le SteamDock. Grâce à cette station d’accueil, vous allez pouvoir alimenter la console portable de Valve ; connecter un périphérique (souris ou clavier par exemple) grâce à un port USB 2.0 ; et surtout profiter d’une sortie HDMI pour l’afficher sur un moniteur ou une TV jusqu’en 4K à 60 FPS. En plus de cela, le produit est très versatile. Il fonctionne en effet aussi avec la Nintendo Switch, les ordinateurs portables et les smartphones.

Il est l’heure d’équiper son Steam Deck d’un accessoire indispensable : un dock. Là où l’utilisation de la console est principalement portable, il est aussi possible d’en profiter sur un plus grand écran, comme un moniteur PC ou une TV. Cela permet aussi de proposer une connectique intéressante afin de connecter divers périphériques, principalement un clavier et une souris. Ainsi, Valve propose ainsi un produit complet pour répondre à ces besoins… pour la somme de 99 euros.

Heureusement, des marques proposent des alternatives. Nous allons vous parler aujourd’hui de la solution de Skull & Co. nommée SteamDock. Cette station d’accueil vient proposer une belle solution pour les petits budgets, étant donné qu’elle est à seulement 19,99 dollars hors promotion. Nous y retrouvons tout d’abord un support pour poser le Steam Deck, avec un dos permettant d’aérer correctement la console.

Au niveau des connectiques, nous retrouvons :

Un USB-C pour alimenter la console (un câble supplémentaire permet d’ailleurs de connecter à la perfection la console à son port USB-C) ;

Un USB 2.0 pour connecter un clavier, une souris ou une manette par exemple ;

Un HDMI offrant de la 1080p en 120 FPS, de la 2K en 60 FPS et de la 4K en 60 FPS.

La bonne nouvelle dans l’histoire, c’est que le SteamDock peut aussi être utilisé avec d’autres produits. En effet, il est possible de retirer le hub proposant toutes ces connectiques. Le produit s’adapte alors à la Nintendo Switch, aux smartphones, aux tablettes ou encore aux ordinateurs portables.

A noter, une version Pro du SteamDock apporte plusieurs améliorations intéressantes : un meilleur port HDMI, permettant de profiter de la 1080p à 240 FPS et de la 2K en 120 FPS ; ainsi que trois ports USB 3.0. Son prix de vente est logiquement plus élevé : 33,99 dollars.

Pour les aficionados de la Nintendo Switch, sachez que Skull & Co. propose une station d’accueil similaire, mais adaptée exclusivement à la console. Nommé Jumpgate, le dock est à seulement 19,99 dollars.

Les accessoires de la marque sont aussi très intéressants, notamment le fameux NeoGrip venant offrir une meilleure prise en main en mode portable avec des poignées prenant la forme de celles des manettes traditionnelles ; ou encore des capuchons de joysticks, pour délivrer une meilleure précision tout en protégeant les joysticks d’origines des Joy-Con.

