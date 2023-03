Siri : Apple s’inspire de ChatGPT pour rendre son assistant personnel plus utile

Siri est un assistant personnel assez limité. Même s’il répond à la plupart des requêtes (quand elles ne sont pas trop difficiles), il voit régulièrement faux et propose des réponses approximatives, voire aucunes. Bonne nouvelle, la donne devrait changer dans les mois à venir. En effet, un récent rapport mentionne qu’Apple développerait une intelligence artificielle pouvant générer du langage naturel. Siri se rapprocherait ainsi de ChatGPT, et deviendrait bien plus utile et efficace.

Siri n’est pas mort et enterré. Même si l’assistant personnel d’Apple n’est pas des plus convaincants, il tend tout de même à évoluer. 9to5Mac a d’ailleurs partagé un rapport dévoilant que la firme à la pomme travaille sur de nouvelles fonctionnalités.

Dans les détails, le site spécialisé dans les actualités Apple explique la présence d’une nouvelle technologie baptisée « Bobcat ». Cette abréviation signifie purement et simplement : « génération de langage naturel de Siri ». Découverte dans le code source de tvOS 16.4, cette dernière vise à proposer un agent conversationnel complet, à l’instar de ce que propose ChatGPT.

Nous apprenons ainsi que c’est le fonctionnement entier de Siri qui allait être revu par Apple. L’objectif est assez simple : transformer le système de requêtes pré-établies en une intelligence artificielle pouvant comprendre et générer du langage naturel. Ainsi, Siri pourrait se renseigner sur le web afin de vous confectionner une réponse complète, précise et personnalisée à vos interrogations.

À noter, cette nouveauté a uniquement été mentionnée dans le code source du système d’exploitation de l’Apple TV pour le moment. 9to5Mac est cependant convaincu que les nouvelles fonctionnalités de Siri vont être étendues aux autres appareils Apple. Ainsi, les iPhone, iPad, Mac et HomePod. L’Apple Watch ne semble pas faire partie du lot (ou c’est un oubli du site dans son rapport).

