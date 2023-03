Comment jouer aux casinos en ligne sans détériorer sa santé ?

Règle très importante : les jeux de casino en ligne doivent être appréhendés comme un simple moyen de se détendre. Malheureusement, certains les considèrent comme une source de revenus et, avec le temps, tombent dans la dépendance. Au même titre que l’alcool, l’héroïne ou le tabac, le jeu excessif peut impacter la santé mentale, physique, la vie professionnelle ou autres des joueurs. En tout, les conséquences sont énormes et c’est pourquoi nous sommes là pour vous aider. Voici 10 conseils que vous pouvez suivre pour jouer aux casinos en ligne sans détériorer votre santé.

Misez la somme que vous êtes prêt à perdre

Il est vrai qu’en dehors du divertissement qu’ils offrent, les jeux de casino en ligne peuvent vous permettre de gagner le pactole. Toutefois, vous pouvez aussi de la même manière perdre vos mises ; et ça il faut très vite l’accepter, car le hasard ne se contrôle pas. C’est pourquoi il est important de jouer de façon responsable. Pour ce faire, vous devez effectuer des mises raisonnables. Autrement dit, vous ne devez pas parier une somme dont vous ne pouvez pas vous passer rapidement. La phase de planification de votre budget devra ainsi servir à déterminer les fonds que vous pouvez raisonnablement investir dans ce type de hobby. L’argent du loyer, des courses, des factures, de tout ce qui est vital et nécessaire, ne doit donc pas être misé sur les machines à sous ou les paris sportifs. Vous ne devez vous autoriser à y mettre que l’excédent dont l’éventuelle perte ne vous mettra pas dans une situation difficile.

Déterminez une limite de dépôt

Pour jouer sur un casino pour de l’argent réel, les joueurs doivent effectuer des dépôts en utilisant des méthodes de paiement. Déjà, il faut s’assurer d’utiliser des processeurs financiers sûrs et sécurisés. Pour cela, préférez les casinos en ligne de qualité, qui sont réputés pour leur fiabilité et leur honnêteté. Les établissements testés sur TestCasinoEnLigne par exemple remplissent toutes les conditions et sauront vous proposer des méthodes fiables. Après avoir opté pour un casino en ligne sécurisé où votre argent ne risque pas de se volatiliser par magie, vous devez ensuite déterminer le montant maximum à déposer par semaine et par mois. Pour définir ces limites, tenez compte de vos revenus et prenez des décisions avisées.

Fixez des limites en cas de perte ou de gain

Sur les casinos en ligne, vous pouvez gagner ou perdre de l’argent. C’est pourquoi il est vraiment important de fixer des objectifs de gains et des limites de pertes de façon quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle avant de vous rendre sur casino. Quelle que soit la tournure des évènements, vous ne devez en aucun cas dépasser la limite fixée. En cas de gains, vous ne devez pas être gourmand, car à vouloir tout gagner, vous pouvez tout perdre. La grande sagesse de réussir en jouant sur les casinos en ligne est de savoir s’arrêter en cas de perte ou de gains.

Contrôlez votre temps de jeu

Tout comme les éditeurs des jeux vidéo du premier trimestre de l’année, les développeurs de jeux de casino apportent des touches particulières à leurs productions afin d’attirer des milliers de joueurs et d’augmenter le taux de rétention. Face à ces innovations, les passionnés se retrouvent parfois à jouer tout au long de la journée et même tard dans la nuit. Ils perdent la notion du temps et ont du mal à vaquer à d’autres occupations. Pour résoudre ce problème, vous devez définir le temps maximal durant lequel vous pouvez jouer par jour, semaine ou mois. En Chine par exemple, les moins de 18 ans ne disposent que de 3 heures de temps par semaine pour jouer en ligne. Mettez ce type de restriction en place pour vous et tâchez de vous y plier

Inscrivez-vous au programme d’auto-exclusion des casinos

Dans le but d’aider les joueurs, les meilleurs casinos en ligne intègrent à leur politique de jeu responsable un programme d’auto-exclusion. Ceci permet au joueur, conscient de ses difficultés, de demander au casino de l’empêcher d’accéder à la plateforme. Cette démarche d’auto-interdiction permet de réduire la pratique de jeu et les dépenses de manière irrationnelle. Le délai d’exclusion peut durer entre 24 heures et 12 mois. Les établissements de haut niveau vous permettront de lancer aisément cette procédure, et d’autres vous proposeront même de l’aide supplémentaire. Soulignons que l’ANJ a également lancé une plateforme simplifiée sur laquelle les joueurs français peuvent s’interdire les jeux d’argent afin de se préserver.

Abstenez-vous de prêter de l’argent pour jouer aux jeux de casinos

Dès que les joueurs ne se fixent pas une limite quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, ils sont capables d’emprunter de l’argent pour continuer de jouer sur les casinos en ligne. Vous devez vraiment éviter cela, car l’expérience a prouvé que lorsqu’on joue avec l’argent prêté, on ne gagne pratiquement pas. Vu que vous ne pouvez pas obtenir l’argent perdu, vous allez continuer à vous endetter et plonger dans l’addiction. C’est pourquoi on dit que le jeu excessif favorise le surendettement. Ici, nous vous recommandons de ne jamais aller vers des services financiers ou vers vos proches pour demander un prêt afin de soulager votre besoin. Il faut vraiment considérer les jeux d’argent comme un plaisir. Dès que vous voyez que le jeu devient pour vous une problématique, vous pouvez mettre une pause afin de mieux réfléchir à comment vous y prendre pour ne pas devenir un joueur excessif avec des dettes accrues.

Planifiez d’autres activités que vous aimez dans la journée

Pour préserver votre santé de la dépendance des jeux en ligne, vous devez programmer d’autres activités de loisirs que vous aimez. Ne considérez pas les jeux de casino comme les seuls moyens de passer d’agréables moments de divertissement. Par exemple, nous vous suggérons d’établir une liste des activités ou événements que vous préférez. Vous pouvez décider de partir en aventure avec le vélo électrique GOGOBEST Bezior M1 ou de faire une petite balade en bateau. Le football, le basketball, le volleyball, la natation, l’aviron sont autant d’activités sportives d’équipe que vous pouvez planifier dans la journée avec vos proches ou dans un club. Dans la soirée, vous pouvez choisir d’aller au cinéma, au zoo, de visiter quelques sites touristiques ou d’essayer le jeu de piste. Si vous aimez la cuisine, le dessin, la peinture, la photographie, vous pouvez aussi vous inscrire dans des ateliers afin de prendre part à vos activités de prédilection. Il existe de nombreux autres loisirs que vous pouvez planifier dans la journée pour vivre des moments inouïs et éviter de faire une fixette malsaine sur les jeux d’argent. Plus vous êtes occupé, plus vous vous amusez réellement, moins vous passez de temps à lutter contre les pulsions de jeu et plus vous améliorez vos chances de sortir de la spirale négative.

Prêtez attention à vos sensations de faim, de fatigue

Grâce aux nouvelles technologies, il est possible de jouer sur les casinos en ligne depuis son domicile et même en déplacement à tout moment. En jouant, certaines personnes ne prêtent pas attention à leurs sensations de faim, de soif ou de fatigue. Bien qu’ils aient des douleurs au dos, au cou ou au poignet de la main, ils ne s’arrêtent pas. De nombreux joueurs ne se rendent pas compte que la fatigue affaiblit le système immunitaire, entraîne une vision floue, ce qui fait qu’ils ne peuvent plus prendre de bonnes décisions au cours d’une partie de jeu. De plus, lorsque vous ne mangez pas ou ne vous hydratez pas, votre santé est fragilisée. Vous ne pouvez qu’accumuler des pertes et craquer votre compte en un rien de temps. Pour pallier ces problèmes, vous devez donc marquer des pauses pour satisfaire vos besoins physiologiques (dormir, manger, boire…) afin d’être plus lucide. Cela vous permettra même de réduire les pertes et de maximiser vos chances de gagner. Un corps sain et frais abrite forcément un esprit plus aiguisé qui, non seulement, prendra moins de décisions irrationnelles face à la défaite, mais aussi et surtout, fera de meilleurs choix qui boosteront ses chances de gagner.

Evitez les jeux de casinos en ligne si vous n’avez pas l’âge approprié

Bien qu’ils n’aient normalement pas le droit d’y prendre part, on constate que les jeux d’argent en ligne gagnent du terrain chez les mineurs. On remarque que près de 5 000 jeunes de 15 à 17 ans ont accès aux jeux de hasard d’après une enquête réalisée auprès de l’association Sedap. En France par exemple, l’âge minimum défini pour participer aux jeux en ligne, aux paris sportifs ou hippiques est de 18 ans. De ce fait, les casinos en ligne doivent renforcer leurs diverses mesures afin d’empêcher les personnes qui n’ont pas l’âge approprié d’accéder à leurs services. De plus, les joueurs qui n’ont pas encore l’âge légal doivent éviter d’utiliser de fausses informations pour s’inscrire sur un casino en ligne, car les risques du jeu excessif et de dérapage sont énormes. Alors, avant de remplir le formulaire, vous devez prendre le temps de lire et comprendre les conditions générales du site sur lequel vous souhaitez jouer.

Demandez de l’aide à un organisme d’aide

Grâce au grand nombre de personnes pour qui les jeux d’argent en ligne sont devenus un problème, de nombreux organismes d’aide ont été créés. Ces organisations ont pour principales missions de venir d’aider les personnes qui souffrent de la dépendance aux jeux de hasard. Parlant de ces organismes on peut citer GamCare, Gamblers Anonymous Gambling Therapy, S.O.S joueurs, Addict’Aide et autres. N’hésitez donc pas à utiliser toutes ces solutions aisément accessibles pour sortir de tout mauvais pas et retrouver une bonne hygiène de vie.