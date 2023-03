Oppo annonce le Find X6 Pro, un nouveau smartphone haut de gamme survitaminé !

En ce mardi 21 mars 2023, Oppo est revenu fort sur le marché des smartphones haut de gamme. La marque chinoise a en effet annoncé deux nouveaux modèles : le Find X6 et le Find X6 Pro. À travers cette nouvelle génération, nous retrouvons des nouveautés intéressantes, dont un capteur photo principal de 1 pouce, un écran avec une luminosité maximale de 2 500 nits ou encore une puce Snapdragon 8 Gen 2.

En Chine, Oppo vient de tenir une conférence de lancement pour les Oppo Find X6. Succédant aux Find X5 de l’année dernière, cette nouvelle génération promet quelques améliorations de taille, lui permettant de se frotter à la concurrence, et notamment les Galaxy S23 de Samsung.

Pour commencer, parlons du petit frère de la gamme : le Find X6. Ce modèle embarque un écran de 6,4 pouces avec une définition 1440p, une puce MediaTek Dimensity 9200, 8 Go de RAM ainsi que trois capteurs photo de 50 Mpx à l’arrière. Bien évidemment, c’est l’Oppo Find X6 Pro qui introduit les nouveautés les plus intéressantes.

Avec ce nouveau smartphone premium, la marque passe tout d’abord à la vitesse supérieure niveau puissance en introduisant la puce Snapdragon 8 Gen 2 couplée à 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X et 256 ou 512 Go de stockage interne UFS 4.0. Du côté de l’affichage, l’Oppo Find X6 Pro dispose d’un écran de 6,82 pouces avec une définition de 1440p, un taux de rafraichissement adaptatif de 120 Hz ainsi qu’une luminosité maximale de 2 500 nits. Concernant ce dernier point, il est important de faire remarquer que les Galaxy S23 atteignent seulement les 1 750 nits.

La partie photo est ensuite l’élément central du Find X6 Pro d’Oppo. En effet, l’appareil propose à l’arrière un module renfermant un capteur principal 50 Mpx de 1 pouce (Sony IMX989), un ultra grand-angle 50 Mpx avec zoom optique x3 et un macro 50 Mpx. Oppo annonce au passage un zoom hybride x6 offrant une « qualité optique complète » et un zoom numérique x120. la marque améliore également la qualité de l’image en confiant une partie du traitement de l’image à sa puce MariSiliconX.

Pour finir, l’Oppo Find X6 Pro propose une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide filaire 100 W et sans fil 50 W ; une caméra selfie de 32 Mpx ; du Dolby Vision ; ou encore du HDR10+. Les coloris annoncés sont le vert et le noir avec un dos en vert, et le marron avec un dos en cuir végane.

Les Oppo Find X6 et X6 Pro sont pour le moment réservé au marché chinois, avec un prix de départ respectif de 4 499 yuans (environ 610 euros) et 5 999 yuans (environ 810 euros).

