iPhone 14 et 14 Plus : Apple lance un nouveau coloris jaune

Les iPhone 14 et 14 Plus viennent d’être déclinés dans un nouveau coloris par Apple : « une superbe finition jaune ». L’occasion pour les consommateurs n’ayant pas encore sauté le pas d’enjoliver leur journée avec une couleur éclatante pour l’arrivée du printemps.

À l’approche du printemps, Apple a pris l’habitude de proposer un nouveau coloris pour sa dernière gamme de smartphones. Après le vert avec les iPhone 13 ou encore le violet pour les iPhone 12, la firme à la pomme a opté pour les iPhone 14 pour un coloris plus éclatant : du jaune (comme le prédisaient de récentes rumeurs).

Dans les détails, seuls les iPhone 14 et 14 Plus sont concernés par cette nouvelle teinte. Ce choix semble assez logique étant donné que les iPhone 14 Pro et Pro Max ont déjà droit à un coloris doré. Dans son communiqué de presse, le Vice President of Worldwide Product Marketing d’Apple (Bob Borchers) a déclaré : « Nos utilisateurs aiment leur iPhone et comptent sur lui au quotidien, et aujourd’hui, un nouveau coloris éclatant rejoint la gamme avec les nouveaux iPhone 14 et iPhone 14 Plus en jaune ».

La firme à la pomme ne se penche pas plus que cela sur ce nouveau coloris, soulignant uniquement que les précommandes débutent ce vendredi 10 mars. Ces iPhone 14 et 14 Plus seront ensuite disponibles peu de temps plus tard, le mardi 14 mars. Pour rappel, le coloris s’ajoute aux teintes suivantes : minuit, lumière stellaire, (PRODUCT)RED, bleu et mauve.

Pour finir, le prix de départ reste le même : à partir de 1 019 euros pour l’iPhone 14 et 1 169 euros pour l’iPhone 14 Plus dans la déclinaison avec 128 Go de stockage interne.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article iPhone 15 Pro : la puce A17 sera un levier de vente puissant !