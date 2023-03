iPhone 14 et 14 Plus : un nouveau coloris bientôt disponible, probablement du jaune

Le printemps est la période habituelle où Apple annonce un nouveau coloris pour sa dernière gamme d’iPhone. Un nouveau rapport vient d’ailleurs de supposer que les iPhone 14 et 14 Plus auraient droit à la teinte suivante : du jaune. La marque renouerait ainsi avec une couleur utilisée trois fois auparavant : sur l’iPhone 5C, l’iPhone XR et l’iPhone 11.

Concept : Kostiantyn Konovalov

Depuis quelques années, Apple s’est habitué à proposer une nouvelle teinte d’iPhone au printemps, notamment pour redonner un nouvel élan de vente à ces derniers modèles. Pour rappel, les iPhone 13 ont notamment eu droit à du vert en mars 2022 et les iPhone 12 à du violet en avril 2021.

La nouvelle saison approchant à grands pas, les rumeurs commencent à fleurir concernant le coloris ajouté à la gamme d’iPhone 14. Mac Otakara a d’ailleurs relayé en fin de semaine des propos à ce sujet, provenant directement de l’utilisateur Mr. Setsuna Digital sur le réseau social Weibo. Nous y apprenons ainsi que les iPhone 14 et 14 Plus passeraient au jaune pour le printemps 2023.

Cet informateur n’étant pas connu pour le moment, la véracité de ses propos ne peut donc pas être estimée. Nous avons tout de même le célèbre média 9to5Mac qui affirme avoir pu confirmer auprès de ces sources l’arrivée d’une teinte jaune pour ces deux modèles d’iPhone 14. Nous ne savons cependant pas si les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max seraient aussi déclinés en jaune. Il faut dire que cette teinte viendrait grandement se rapprocher du coloris or.

Concernant la période de lancement de ce coloris jaune sur les iPhone 14, le site MacRumors a dévoilé que plusieurs sources lui ont confirmé que l’équipe de relations publiques d’Apple prévoyait un briefing produit pour la semaine prochaine. Il se peut ainsi que nous ayons droit à cette nouvelle très prochainement.

À titre d’information, un récent rapport est venu dévoiler le coloris exclusif de lancement des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max : Dark Sienna. Il s’agirait d’un rouge sombre, ayant le code hexadécimal de couleur #410D0D. Pour rappel, les iPhone 14 Pro avaient comme coloris exclusif le Violet Intense, contre le Bleu Alpin pour les iPhone 13 Pro.