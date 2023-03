Mario Kart 8 Deluxe : voici les nouveaux circuits et la date de sortie de la 4e vague du DLC !

Et c’est reparti pour un tour ! Mario Kart 8 Deluxe s’apprête à profiter à de huit nouveaux circuits. Nintendo vient en effet de partager une vidéo dévoilant les nouvelles courses ajoutées via la quatrième vague du DLC « Pass Circuits additionnels ». Un nouveau personnage est aussi ajouté au passage : Birdo. En plus de cela, nous apprenons la date de sortie de ces nouveautés sur Switch. Bonne nouvelle, il ne reste plus beaucoup de temps à patienter, étant donné que 9 mars 2023.

En novembre 2022, Nintendo a publié la troisième vague du DLC de Mario Kart 8 Deluxe, nous avons ainsi eu droit à huit nouveaux circuits, répartis en deux coupes. Désormais, nous avons les informations concernant la quatrième vague. Voici les deux nouvelles coupes, et leurs circuits :

Coupe fruit : Virée à Amsterdam – Mario Kart Tour (Mobile) ; Riverside Parc – Mario Kart Super Circuit (Game Boy Advance) ; Pic DK – Mario Kart Wii (Wii) ; Île de Yoshi – Nouveau.

Coupe boomerang : Bousculade à Bangkok – Mario Kart Tour (Mobile) ; Circuit Mario – Mario Kart DS (Nintendo DS) ; Stade Waluigi – Mario Kart Double Dash (Nintendo GameCube) ; Poursuite à Singapour – Mario Kart Tour (Mobile).



Mais les circuits ne sont pas la seule et unique nouveauté de la vague 4 du DLC de Mario Kart 8 Deluxe. En effet, cette dernière apporte un tout nouveau personnage jouable : Birdo. Pour finir, une information importante a été dévoilée par Nintendo : la date de sortie. Les nouveaux circuits et Birdo arrivent ainsi le jeudi 9 mars 2023.

À titre d’information, le DLC « Pass Circuit additionnel » de Mario Kart 8 Deluxe compte apporter 48 nouveaux circuits d’ici la fin de l’année 2023. Annoncé durant l’été dernier, ce dernier coûte la modique somme de 24,99 euros sur l’eShop de la Nintendo Switch. Il a aussi l’avantage d’être disponible gratuitement pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel.

