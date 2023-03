Sonos annonce les enceintes connectées Era 100 et Era 200

Le spécialiste de l’audio Sonos est de retour avec deux nouvelles enceintes connectées : les Era 100 et Era 300. L’entreprise renouvelle ainsi sa gamme, en proposant sans grande surprise de l’audio spatial. Fait intéressant, la prise en charge d’Android est meilleure, notamment grâce à une calibration directement via les micros des enceintes (auparavant réservée aux possesseurs d’iPhone et d’iPad).

Vers la fin du mois de février, nous vous parlions d’une grosse fuite d’informations provenant du site The Verge. Nous y découvrions notamment tous les détails sur les Sonos Era 100 et 300, que ce soit au niveau des spécificités techniques ou encore du design. Désormais, la marque vient d’officialiser les choses.

Pour commencer, parlons de la Sonos Era 100. Ce nouveau produit vient purement et simplement remplacer la Sonos One, avec un design un peu plus haut, faisant monter les dimensions à 183 x 120 x 131 mm. Dans les détails, la marque précise la présence de trois amplificateurs de classe D avec deux tweeters stéréo et un midwoofer.

Des microphones sont bien évidemment de la partie pour garantir l’utilisation des assistants vocaux. Nous retrouvons ensuite la connectivité traditionnelle : Wi-Fi et Bluetooth. Bonne nouvelle dans l’histoire, une prise USB-C est de la partie pour connecter un adaptateur offrant une entrée filaire.

Concernant la Sonos Era 300, l’enceinte connectée embarque six applicateurs proposant un total de quatre tweeters et deux caissons de basses. L’enceinte a l’avantage de prendre en charge le Dolby Atomos, permettant ainsi de profiter de l’audio spatial sur Aamzon Music et Apple Music. La connectivité est identique à celle de la Sonos Era 100 (Wi-Fi, Bluetooth et USB-C).

Pour finir, il est important de souligner que Sonos a fait un pas en avant vers Android en permettant désormais de calibrer ses enceintes grâce à ses micros. Auparavant, cela se faisait uniquement avec les micros des iPhone et iPad.

Les Sonos Era 100 et 300 seront disponibles en noir et en blanc à partir du 28 mars pour un prix de départ respectif de 229 euros et 449 euros.