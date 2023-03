Test – Wonder Boy Anniversary Collection : que vaut la saga phare de SEGA sur PS5 ?

Wonder Boy Anniversary Collection est une compilation de six jeux de la série Wonder Boy. Pour ceux qui ne l’ont pas connu à l’époque, cette saga créée par Ryûichi Nishizawa a fait les beaux jours de SEGA dans les années 80 – 90. Cette nouvelle sortie vient corriger l’hérésie de l’année dernière. En effet, pour l’anniversaire des 35 ans de la série, Bliss Brain avait proposé une compilation ne comprenant que quatre jeux. Ce qui avait fortement déplu à la communauté. Mais le mal est réparé, enfin si vous repassez à la caisse !

Wonder Boy, la série quasiment intégrale !

Voici la liste des jeux inclus dans la collection :

Wonder Boy,

Wonder Boy in Monster Land,

Wonder Boy III: Monster Lair,

Wonder Boy The Dragon‘s Trap,

Wonder Boy in Monster World

Wonder Boy in Monster World IV

Les plus attentifs d’entre vous auront remarqué l’ajout de deux jeux par rapport à l’ancienne compilation. Cette nouvelle version propose donc les six premiers titres de la licence. Mais ce n’est pas fini, chaque jeu est présent sous plusieurs versions, soit un total de 21 versions.



En effet, vous pourrez y trouver les jeux sur SG-1000, Sega Mark III/Master System, Sega Megadrive/Genesis, Game Gear, Arcade. Bref, les nostalgiques retrouveront « leur » version fétiche, qu’elle soit européenne, japonaise ou américaine. Bon ok, le compte n’y est pas tout à fait, les versions PC-Engine sont absentes, ce qui est bien dommage, mais bon, il y a quand même de quoi faire en matière de jeux Wonder Boy.



A noter également que les développeurs ont intégré des bonus plus que sympathiques. Vous pouvez trouver une galerie très complète d’ébauches, d’affiches, jaquettes, notices ou autres éléments graphiques des jeux. Un jukebox est aussi présent pour écouter les différentes pistes musicales issues de la saga.

Wonder Boy, une saga riche

Pour éviter de vous perdre dans les méandres des différentes versions, nous ne rentrerons pas dans les détails. Nous vous laissons le soin de découvrir ou redécouvrir tout ça avec la compilation. De manière synthétique, les jeux sont soit des plateformes ou des actions RPG.

De manière générale, l’ADN des jeux a été préservé. La magie du oldschool opère parfaitement. Les graphismes paraissent toujours aussi colorés et plaisants visuellement. Il y a des options spécifiques offrant la possibilité d’agrandir ou mettre à l’échelle le rendu. Ainsi vous pouvez conserver un rendu parfait 1:1 avec de jolis pixels.



Les différentes bandes-son sont un appel direct à votre mémoire de vieux gamer. Pour les puristes, il y a même le son FM pour Monster World II. Les contrôles sont toujours aussi fluides et le gameplay est toujours aussi amusant. C’est une excellente nouvelle pour ceux qui veulent revivre l’expérience de ces « classiques ».

En plus de cela, la collection dispose également de fonctionnalités supplémentaires telles que les save-state, ou l’utilisation des gâchettes pour rembobiner ou accélérer le jeu. Ce qui est très pratique, il faut l’avouer.

Maintenant que vaut cette compilation quand on retire le côté nostalgique. Malgré les quelques add-on d’améliorations. Les joueurs actuels qui n’ont pas connu cette génération du JV pourront parfois penser que les Wonder Boy sont un peu datés en termes de mécanique de jeu. Ils seront peut-être un peu déroutés au début, mais rien d’insurmontable.

Dans l’ensemble, Wonder Boy Anniversary Collection est une excellente compilation de « classiques » pour les fans de longue date de la série, mais peut ne pas être aussi accessible pour les nouveaux joueurs.

La seule véritable ombre au tableau, c’est pour les fans de la 1re heure qui avaient acheté l’opus précédent. Ils devront repayer le prix fort pour avoir une compilation quasi complète (hors jeux PC-E).

Mais bon, comme le dit l’adage : » Quand on aime, on ne compte pas ».