Lenovo rafraichit sa gamme d’ordinateurs portables ThinkPad – MWC 2023

Le MWC 2023 a été l’occasion pour Lenovo de parler innovation, mais aussi de renouveler sa gamme d’ordinateurs portables. Nous avons ainsi eu l’occasion de découvrir plusieurs nouveaux produits ThinkPad. La marque annonce s’être concentrée sur trois points : « augmentation des performances, amélioration de l’expérience utilisateur, utilisation accrue de matériaux recyclés et recyclables ». Les IdeaPad ont aussi été mis à jour.

Pour commencer, le communiqué de presse de la marque annonce une deuxième génération de ThinkPad Z, avec plus précisément l’introduction des ThinkPad Z13 Gen 2 et ThinkPad Z16 Gen 2. Nous apprenons ainsi que ces ordinateurs portables tournent sous les derniers processeurs AMD Ryzen 7000 series et puces graphiques AMD Radeon 700M Series ; et embarquent une connectivité Wi-Fi 6E, une caméra FHD, des microphones compatibles Dolby Voice.

Les ThinkPad X13 Gen 4 et ThinkPad X13 Yoga Gen 4 profitent de leur côté d’un nouveau design offrant une plus grande surface d’écran ; de haut-parleurs Dolby Audio ; ainsi une nouvelle webcam de 5 Mpx. Le premier modèle tourne sous Intel Core de 13 génération et profite d’une configuration avec dalle OLED de 13,3 pouces 2,8 K ; contre les AMD Ryzen 7000 Series pour le second.

Pour la série ThinkPad T, la nouvelle génération introduction une nouvelle caméra infrarouge de 5 Mpx en option ainsi que plusieurs options d’affichage à faible émission de lumière bleue, dont un écran OLED 2,8K. Pour les ThinkPad L13 Gen 4 et ThinkPad L13 Yoga Gen, Lenovo annonce une « option d’affichage à faible émission de lumière bleue et à faible consommation d’énergie pour améliorer l’autonomie » ; alors que les L14 Gen 4 et L15 Gen 4 peuvent profiter de jusqu’à 2 To de stockage SSD (soit le double par rapport à la génération précédente).

Pour finir, les ThinkPad E14 Gen 5 et ThinkPad E16 Gen 1, alternatives aux modèles premium ThinkBook à destination des petites et moyennes entreprises, arborent maintenant un écran au format 16:10 avec un ratio écran/corps supérieur à 90 % ; un nouveau clavier ; un pavé tactile plus grand ; du Wi-Fi 6E ; ainsi que des processeurs Intel Core 13e génération ou AMD Ryzen 7000 Series.

En plus de cela, Lenovo a mis à jour les IdeaPad. Nous retrouvons ainsi le modèle Duet 3i, avec un nouvel écran de 11,5 pouces 2K, Windows 11 et le nouveau processeur Intel Serie N ; et l’IdeaPad Slim 3 Chromebook avec puce MediaTek Kompanio 500 Series, un écran tactile IPS FHD, du Wi-Fi 6 ainsi qu’une autonomie de 13,5 heures.

Prix et disponibilité des nouveaux produits Lenovo :