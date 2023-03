MacBook Air 15 pouces : lancement en avril 2023 avec une puce M3

Le MacBook Air avec écran de 15 pouces continue de faire son petit chemin dans le monde des rumeurs. De nouveaux rapports viennent en effet de dévoiler quelques éléments importants sur ce futur modèle. Nous apprenons ainsi que la période de lancement est prévue pour le mois d’avril 2023, et la présence d’une puce Apple M3.

Un récent rapport de Mark Gurman est venu suggérer la période d’arrivée des prochains MacBook Air : entre la fin du printemps et l’été 2023. Quelques jours plus tard, la fenêtre de lancement a été précisée.

L’analyste Ross Young, spécialisé dans le marché des écrans, a en effet partagé dans une nouvelle publication Twitter que le MacBook Air de 15 pouces serait commercialisé au début du mois d’avril 2023. Nous ne devrions donc plus avoir à attendre très longtemps avant de voir arriver ce nouveau modèle à grand écran. L’annonce pourrait ainsi avoir lieu un peu avant, donc possiblement lors de ce mois de mars.

Yep — Ross Young (@DSCCRoss) March 6, 2023

Outre cette information concernant la disponibilité des prochains MacBook Air, dont le très convoité modèle de 15 pouces, un détail précis a été dévoilé : la puce embarquée. Dans un rapport, le média 9to5Mac a rapporté la présence d’une puce Apple M3 dans ces modèles. En plus de cela, le MacBook Pro 13 pouces y aurait droit.

Pour rappel, la puce M3 devrait proposer des performances bien plus élevées que la M2 grâce à une meilleure finesse de gravure (3 nm contre 5 nm). Ce changement est aussi signe d’efficience énergétique améliorée, et donc une autonomie plus élevée.

