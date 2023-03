MacBook Air : un lancement d’ici l’été 2023 pour le modèle 15 pouces

De nouveaux MacBook Air devraient arriver prochainement. Les rumeurs se sont d’ailleurs récemment intensifiées autour d’un modèle avec écran de 15 pouces. Finalement, le journaliste Mark Gurman de chez Bloomberg vient de nous apporter quelques précisions. D’après lui, le lancement aurait lieu entre le printemps et l’été 2023. En plus de cela, une version rafraichie du MacBook Air 13 pouces arriverait. La puce M3 semble être de plus en plus plausible pour cette génération.

Le MacBook Air devrait connaitre un changement de taille dans les mois à venir. En effet, la gamme devrait s’agrandir d’un modèle de 15 pouces. Nous en apprenons d’ailleurs de plus en plus au fur et à mesure des semaines.

Le dernier rapport date de ce dimanche, et provient directement de la newsletter Power On de Mark Gurman. Le journaliste de chez Bloomberg a en effet partagé la période de lancement de ce nouveau modèle à grands écrans.

D’après lui, le MacBook Air 15 pouces serait disponible « entre la fin du printemps et l’été ». À titre d’information, le spécialiste du marché des écrans Ross Young prédisait à la mi-février que ce nouveau modèle serait disponible en avril 2023. Mark Gurman ajoute au passage qu’un nouveau MacBook Air de 13 pouces serait aussi annoncé en même temps que le 15 pouces.

Concernant la ou les puces embarquées, le journaliste estime qu’il est « plausible » que la puce M3 soit embarquée dans le nouveau MacBook Air de 13 pouces. Cela parait somme toute logique étant donné que le modèle actuel dispose déjà de la M2.

Pour la version 15 pouces, Mark Gurman souligne que la puce M2 « peut encore enthousiasmer les consommateurs » pour ce MacBook Air grand format. Cependant, il souligne que cette dernière serait « rapidement dépassée » par l’introduction de la M3, gravée en 3 nm. Aux dernières nouvelles, DigiTimes estimait que la puce M2 serait de la partie. Le média a cependant un bilan assez mitigé avec les rumeurs Apple.