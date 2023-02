Xbox Series X/S : voici les nouveautés de la mise à jour de février 2023

Microsoft vient de rendre disponible la mise à jour de février 2023 pour les Xbox Series X/S. Avec cette version, la firme américaine vient proposer plusieurs changements intéressants, notamment du côté de la consommation en énergie des consoles avec un nouveau mode ; de la navigation avec la prise en charge de l’application Google Home en tant que télécommande ; ou encore de l’interface d’affichage des jeux vidéo sélectionnés.

Dans un billet de blog, Microsoft vient préciser les ajouts apportés par la mise à jour de février 2023. Pour commencer, nous apprenons l’arrivée de nouvelles fonctionnalités d’économie d’énergie. Les joueurs peuvent ainsi réduire l’empreinte carbone de leurs téléchargements en les programmant durant des périodes où le réseau est moins achalandé, principalement la nuit donc.

À ce sujet, l’entreprise explique que cette nouveauté des Xbox Series X/S « peut entraîner une réduction des émissions de carbone, car une plus grande proportion d’électricité provient de sources à faible teneur en carbone sur le réseau électrique. Cela réduit la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et les émissions de CO2 et peut vous faire économiser de l’argent ».

Ce n’est pas fini, la mise à jour de février 2023 permet aussi de profiter d’une option d’économie d’énergie (Shutdown), venant réduire jusqu’à 20 fois la consommation de la console lorsqu’elle est éteinte. Deux consoles Xbox SeriesX/S ou Xbox One ayant activé cette option peuvent permettre économiser l’équivalent de la quantité de carbone éliminée par un arbre planté et cultivé pendant une décennie, d’après Microsoft.

Nous apprenons ensuite que les Xbox peuvent maintenant cacher l’image d’un jeu sur l’écran d’accueil. À la place, ils pourront ainsi profiter d’un fond de couleur unie lorsqu’ils sélectionnent une tuile de jeu. Pour activer cette option sur Xbox Series X/S, il suffit d’accéder aux Paramètres généraux, puis se rendre dans les options de personnalisation et d’arrière-plan. Ils pourront ici choisir d’afficher ou non l’image du jeu, et sélectionner la couleur du fond.

Au niveau de la navigation, une bonne nouvelle est de la partie avec la mise à jour de février 2023 : la prise en charge de Google Home. Grâce à cela, il sera possible de contrôler une Xbox Series X/S ou Xbox One grâce à l’application installée sur son smartphone Android ou iOS. Il est aussi possible d’allumer et éteindre la console, augmenter ou réduire le volume, couper le son ou enregistrement un clip de jeu. Pour en profiter, rendez-vous dans votre application Google Home sur votre téléphone et sélectionnez votre Xbox.

Pour finir, Microsoft annonce être en train d’expérimenter une fonction permettant aux utilisateurs de voir leur historique de groupe. En y accédant, il sera tout simplement possible de relancer une conversation avec les mêmes joueurs du groupe.

