Tesla lance la station de charge sans fil qu’Apple aurait aimé commercialiser

Un nouveau produit vient d’être mis en vente par Tesla : une station de charge sans fil. Proposé à 300 dollars, ce chargeur vient presque proposer ce qu’Apple envisageait en 2017 avec le AirPower. Permettant de charger que trois produits compatibles Qi simultanément en les posant n’importe où sur la surface, il ne peut malheureusement pas s’occuper de la charge de l’Apple Watch.

En 2017, Apple annonçait une station de charge plate nommée AirPower. Grâce à cette dernière, la firme à la pomme soulignait qu’il était possible de charger un iPhone, une Apple Watch et des AirPods en même temps en les positionnant n’importe où sur la surface de charge. Cependant, le développement du produit ne s’est pas passé comme produit, et a été finalement abandonné à cause de problèmes de surchauffe.

Certains ont tout de même continué de travailler sur une technologie similaire, comme FreePower. D’ailleurs, c’est cette dernière qui est de la partie pour la station de charge sans fil de Tesla. Le produit intègre ainsi 18 bobines Qi permettant de charger un accessoire en le positionnant n’importe où sur le socle. La firme américaine annonce une puissance de charge sans fil de 15 W et la possibilité de charger trois appareils en même temps.

Pour ce produit, Tesla met la barre haute en demandant 300 dollars pour sa station de charge multiproduits. La boite contient précisément la plateforme de charge sans fil, un câble USB-C, un adaptateur USB-C de 65 W ainsi qu’un support magnifique détachable. Nous retrouvons au passage un design avec des traits assez francs, tout comme ceux du Cybertruck. Le produit est pour le moment uniquement en précommande. Les livraisons débuteront à partir du mois de février 2023.

