Test – Kindle Scribe : Retour vers le futur pour le carnet de note numérique ?

Révolution du livre aux yeux d’Amazon, avis mitigés pour les férues de lecture, la Kindle n’a pas rencontré le succès escompté par le géant américain. L’application Kindle a pu trouver son public sur smartphone, lié à l’abonnement du même nom. Alors que la liseuse numérique avait tout pour plaire ces dernières années, Amazon se devait de renouveler sa gamme pour séduire un nouveau public ou attirer les propriétaires des écrans e-Ink perdus dans un tiroir. C’est chose faîte avec la nouvelle Kindle Scribe, un mix de liseuse et carnet de note numérique. Propriétaire d’une liseuse Kindle à sa sortie, la Scribe va-t-elle réussir à trouver sa place sur la table basse ou le bureau ?

Une Kindle Scribe en format iPad Pro

Il faut l’avouer, la Kindle Scribe est une liseuse format XXL. Cependant, elle est facilement manipulable à une main grâce à son poids de 433 grammes et sa finesse absolue. Cette liseuse Amazon garde le style de ses ainées, avec une armature en aluminium et ajoutant un grand bord sur l’un des côtés. Un seul bouton présent sur la Scribe, pour sortir ou mettre en veille l’appareil. Pour se recharger, l’USB-C fait son arrivée et permet de recharger rapidement. Difficile de donner un retour à chaud sur l’autonomie, la Kindle étant réputée pour tenir des mois. L’écran de 10,2 pouces d’une résolution de 300pp rétroéclairé par des LED offre un confort de vue exceptionnel. De jour comme de nuit, l’usage de la liseuse est pratique et facile.

Le point fort de ce nouveau projet Amazon est le stylet, qui vient s’aimanter sur une tranche. D’ailleurs, il existe 2 versions de ce stylet, classique et premium. La différence réside dans deux fonctionnalités supplémentaires, celle de pouvoir effacer directement depuis l’autre extrémité (comme un crayon à papier/de bois, le clash des régions), et de paramétrer un raccourci physique. On doit l’avouer, la version premium permet de gagner du temps sur la prise de note/l’effacement. Peu importe sa version, le stylet n’a pas besoin d’être rechargé et est livré avec plusieurs mines, pour perdurer dans le temps. Ce n’est pas une raison pour appuyer fortement sur l’écran !

Pleine page sur la lecture

Après des années d’expérience, de modèles améliorés et de montée en gamme, difficile pour Amazon de nous décevoir avec sa Scribe. Kindle est une référence sur le marché des livres numériques tant sa bibliothèque est (quasi) complète ! Alors s’offrir ou offrir une liseuse Kindle, c’est évidemment un choix fait pour la durée. Il faut cependant savoir si le lecteur aime les petits ou les grands livres, car sa largeur peut surprendre durant plusieurs heures de lecture. La liseuse continue de s’imposer sur la marché grâce aux capacités de l’écran e-ink. Celui-ci offre un confort de lecture inégalable, de part la modification de la luminosité et de la température de l’écran. Pour ceux qui dévorent l’imagination de nombreux auteurs durant l’année et qui n’ont pas la possibilité de garder physiquement leurs ouvrages, la Kindle Scribe est une solution. Évidemment, il faut oublier l’humidification du doigt pour tourner la page, un simple geste vers la gauche le fait pour nous.

Prise de note à la volée pour les oubliés de la tablette

Je me souviens encore de ma jeunesse où pour Noël j’avais demandé un carnet de note numérique, utile pour les salariés en activité qui pouvaient noter leur rendez-vous, leur pense-bête et autre idées. C’est à dire tout ce qui m’était impossible à 10 ans. Plus de 15 ans après, je (re)découvre la joie de numériser mes prises de note sur cette Scribe. Difficile cependant d’être ébahi par cette fonctionnalité, surtout après la naissance du smartphone, de la tablette, etc. Il faut l’avouer, cette fonctionnalité n’a rien d’innovant mais trouve parfaitement sa place sur une liseuse.

Ainsi, la Kindle Scribe offre une seconde vie à ce produit qui avait trouvé ses limites. Une fois la mine ayant trouvé la fonctionnalité écriture, un large choix de papier (numérique) est à disposition. 18 pour êtes plus précis (page blanche, quadrillée, to-do list, etc). Ces écrits peuvent être triés dans des dossiers et vous suivre partout, sur le smartphone. Si, comme moi, vous aimez vous vider la tête sur un bout de papier, la Scribe est une nouvelle manière de penser ! La prise de note est rapide et précise grâce à différents styles d’écriture. Regret immense de ne pas voir l’adaptation de l’écriture manuscrite en format plus « propre ».

Mais la possibilité d’écriture à ses limites, du côté des livres. En effet, à date, il n’est pas possible d’ajouter des notes manuscrites sur des pages, ou d’entourer des passages préférés. On ose espérer que cela puisse être mis à jour dans les prochaines semaines pour permettre de sauvegarder des favoris. Je cherche encore l’utilité du navigateur web, tant l’écran n’est pas adapté pour cette fonctionnalité. Mais cela doit être réservé pour une élite.

Conclusion : Kindle Scribe

Si vous en êtes arrivé à la conclusion, c’est que cette Scribe vous intrigue. Pour faire clair, ce nouveau produit d’Amazon est avant tout destiné à une public de lecteur assidu. La Kindle Scribe est aujourd’hui ce qui se fait de mieux pour la lecture de jour et de nuit de plusieurs milliers de livres numériques. L’historique de la marque propose un confort absolu, tant pour les mains que pour les yeux. L’ajout d’une fonctionnalité de prise de note vient combler un vide chez certains utilisateurs. Mais pourra aussi permettre à un autre public d’y trouver son compte. L’offre n’est cependant pas parfaite, on aurait souhaité la transformation des écrits en texte brut. Le prix peut également être un lourd frein, quand on voit qu’il est possible de se procurer une tablette familiale pour le même budget; surtout dans le modèle premium de la tablette qui s’affiche à 450€.

Produit disponible sur Kindle Scribe | Le premier Kindle destiné à la lecture et à l'écriture, avec un écran Paperwhite 10,2" 300 ppp | Stylet basique | 16 Go

Voir l'offre 369,99 €