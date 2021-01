Cette nouvelle fonctionnalité YouTube trouve des vidéos cachées

Publicité

YouTube est la plateforme, par excellence, de partage et de diffusion de vidéo. Des centaines de millions de personnes s’y rendent tous les jours. Une popularité que la plateforme doit certainement à la variété de fonctionnalités qu’elle propose à ses utilisateurs. Ces derniers ne sont pas au bout des bonnes surprises. YouTube innove encore en vous offrant la possibilité de trier vos recherches de vidéos en cliquant simplement sur les hashtags qui vous intéressent. Voici comment cela se passe.

L’utilité de la nouvelle fonctionnalité sur YouTube

Longtemps interpelée pour ne pas proposer de solutions de tri des vidéos sur sa plateforme, YouTube répond enfin favorablement à ces utilisateurs. En effet, le leader mondial des plateformes de vidéo en streaming rend utile les tags qu’il associe souvent aux vidéos que vous regardez. Il est désormais déployé, au profit des YouTubers, une nouvelle page pouvant permettre de trier toutes les vidéos disponibles sur la plateforme. Que cela soit la vidéo d’un créateur ou celle d’un artiste confirmé ou encore un film, vous avez donc le choix. Seules vos vidéos préférées s’afficheront dorénavant dans vos contenus.

Un nouveau service peut-être encore dans sa phase d’essai

Les utilisateurs de la plateforme de vidéo en streaming de Google sont autorisés à exploiter les hashtags pour visionner de nouveaux contenus. Une nouveauté que YouTube s’est peut-être empressée de lancer sous les plaintes incessantes de ses utilisateurs. En effet, la recherche d’un hashtag n’est pas possible via le moteur de recherche de la plateforme. Il faut impérativement cliquer sur un tag qui est affiché sous la vidéo ou saisir un lien particulier (https://www.youtube.com/hashtag/VotreHashtag). Aussi, l’ordre d’affichage des vidéos reste aléatoire et ne tient pas compte de leur ancienneté. Une ancienne vidéo peut donc se retrouver entre deux récentes et vice-versa. Ce qui amène à supposer que ce service de YouTube n’est certainement pas encore finalisé et qu’il pourrait connaître une amélioration dans les jours à venir.

