Games with Gold : les jeux gratuits sur Xbox en février 2021

En ce deuxième mois de l’année, Microsoft continue son programme Games with Gold en proposant plusieurs jeux gratuitement sur Xbox 360, One et Series. Pas moins de cinq jeux seront disponibles au téléchargement durant ce mois de février 2021.

Pour bien continuer l’année devant votre console Xbox, Microsoft a prévu le coup pour ce mois de février. Au programme : le célèbre jeu sanglant Gears 5, de l’horreur et de la survie avec un Resident Evil et un très bon jeu de plateforme 2D de type Metroidvania.

Games with Gold : quoi de neuf sur Xbox en février 2021 ?

Un peu avant d’avoir fait polémique sur un changement de prix de ses abonnements Xbox Live Gold, Microsoft a dévoilé les licences offertes du mois de février. Pour ce second mois de 2021, l’entreprise va proposer au téléchargement cinq jeux gratuitement du 1er au 28 février ou du 16 février au 15 mars 2021.

Le programme Games with Gold proposera tout d’abord Gears 5 durant tous le mois. Dans ce dernier opus, vous incarnerez Kait Diaz. L’objectif sera de découvrir les origines de la famille des Kait, mais aussi des Locust. Si tout cela ne vous dit rien, sachez simplement que la licence Gears est un jeu de tir à la troisième personne des plus sanglants.

Pour un peu d’horreur durant le mois de février 2021, Microsoft offre Redisent Evil HD Remaster. Revivez l’histoire du premier jeu de la licence. Après que l’équipe bravo ait disparu, l’équipe alpha part à sa recherche. En arrivant dans un manoir, l’aventure va virer au cauchemar pour vous. Cette nostalgie vous permettra surement de vous préparer au tout nouvel opus arrivant en mai prochain.

Un jeu indépendant du nom de Dandara : Trials of Fear Edition sera de son côté disponible du 16 au 28 février. Un jeu de plateforme 2D où la gravité sera au centre du gameplay.

Pour finir, Indiana Jones et le Tombeau de l’Empereur sera disponible du 1er au 15 février et Lost Planet 2 du 16 au 28 février.

