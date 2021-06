Samsung Galaxy M32 : un smartphone abordable et increvable

Le Samsung Galaxy M32 serait le prochain smartphone de la firme coréenne. Son annonce en Inde nous présente un appareil dont le principal atout est le prix. En effet, moins de 200 euros, mais une fiche technique impressionnante…

On parle souvent de Samsung pour ses gammes Note, Fold, S et A qui représente ce que fait de mieux la marque en termes de technologie. Cependant, on omet souvent que l’entrée et le milieu de gamme forment une part importante de ses ventes. Et après la sortie en début d’année des S21, A72 et A52, le Galaxy M32 et la pour le rappeler.

Une autonomie monstre !

Pour commencer, l’écran se compose d’une dalle AMOLED, comme à l’habitude de la marque, de 6,4 pouces. Elle s’accompagne d’une définition Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, assez rare dans cette gamme de prix. De plus, le Galaxy M32 contient une puce de chez MediaTek, la Helio G80. Quant à la mémoire, vous aurez le droit, aux choix, à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage ou 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le tout extensible grâce à une carte micro SD. Un de ses grands arguments, c’est sa batterie titanesque de 6000 mAh qui promet une autonomie plus que suffisante. Celle-ci est évidemment compatible avec la charge rapide de 25 watts.

Vidéo d’annonce du smartphone sur la chaîne Samsung India

Niveau photographie, un bloc de 4 capteurs vient se loger au dos Galaxy M32. Le principal et ses 64 mégapixels sont soutenus par un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Un objectif macro et un gestionnaire de profondeur de 5 mégapixels chacun sont également de mise. À l’avant de l’appareil, c’est un capteur de 20 mégapixels, logé dans son encoche, qui s’occupera de vos selfies.

Le grand argument du Galaxy M32 : le prix

Pour le reste, il est à noter que le Samsung Galaxy M32 tourne sous One UI 3.1 et Android 11. Le lecteur d’empreinte digitale se trouve sur la tranche latérale à l’emplacement du bouton d’allumage. De plus, ni 5G ni WiFi 6 ne seront au rendez-vous.

En Inde, il est possible de se procurer le smartphone pour 170 ou 190 euros environ selon les versions. Mais rien ne dit que celui-ci parviendra un jour jusqu’à nos contrées lointaines. Il faudra donc, encore une fois, patienter pour avoir la réponse.