Microsoft sévit contre les accessoires Xbox tiers non autorisés

Microsoft interdit désormais tous les contrôleurs et accessoires Xbox tiers qui ne font pas partie du programme de partenariat matériel « conçu pour Xbox ». Un joueur a partagé qu’il a branché une manette compatible Xbox. Il aurait ensuite reçu une notification concernant l’interdiction des contrôleurs et accessoires non autorisés par Microsoft.

Microsoft coupe l’herbe sous le pied des vendeurs de matériels tiers

D’après le blog d’assistance de l’entreprise :

A partir du moment où vous connectez un accessoire non autorisé et recevez le code d’erreur 0x82d60002, vous aurez deux semaines pour utiliser l’accessoire, après quoi, l’utilisation de l’accessoire avec la console sera bloquée.

Mais que faire si vous vous retrouvez malencontreusement dans cette situation ? Eh bien, Microsoft vous conseille de contacter l’entreprise auprès de laquelle vous avez acheté le contrôleur et de l’y renvoyer.

Selon Engadget, cette décision serait motivée par son désir de bloquer les dispositifs de triche comme Cronus Zen. Il s’agit d’un adaptateur pour manette et clavier/souris qui serait compatible sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et Switch. En interdisant ces accessoires et contrôleurs tiers, l’entreprise souhaite aussi augmenter la vente de ses propres contrôleurs et accessoires.

Microsoft n’est pas la seule société de jeux vidéo à sévir contre les vendeurs de ces matériels tiers. Brook Gaming, qui vend ces matériels tiers, a voulu rassurer ses clients. Il a assuré qu’il « n’épargnerait aucun effort pour identifier des solutions potentielles » pour se plier à cette nouvelle politique de Microsoft.