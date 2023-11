Boulanger et smartphone : profitez du bon plan d’automne jusqu’au 13 novembre 2023

En avez-vous marre de votre smartphone vieillissant qui vous lâche au pire moment ? Ou, êtes-vous simplement à la recherche d’un nouvel appareil, question de vous faire un peu plaisir et de suivre les dernières tendances ? Quoi de mieux que de vous offrir un smartphone de haute qualité, sans pour autant se ruiner ? Dans ce contexte, le bon plan d’automne chez Boulanger vous permet d’acheter un smartphone à un prix très correct. D’ailleurs, vous êtes chanceux puisque vous avez encore jusqu’au 13 novembre pour en profiter.

Nous vous avons sélectionné, ici, les offres les plus attractives de Boulanger en termes de smartphone Android.

Pack Samsung Galaxy A34 5G Graphite 128 Go + Enceinte JBL Clip4 à 349 euros

Si vous envisagez de remplacer votre actuel téléphone, le Samsung Galaxy A34 demeure une option très intéressante. Pour un modèle d’entrée de gamme, il offre un rapport qualité-prix exceptionnel. Chez Boulanger, vous aurez, en prime, une enceinte JBL Clip4. Le tout au même prix que la concurrence, soit à 349 euros. L’enceinte Bluetooth portable offre une puissance sonore de 5W et une autonomie d’environ 10 heures.

Le Samsung Galaxy A34 5G Graphite 128 Go est livré avec un écran Super AMOLED de 6,6 pouces. Cette dalle offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui garantit un visionnage plus fluide et plus clair. Côté performances, cet appareil embarque la puce Mediatek Dimensity 1080, couplée à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Cette configuration rend l’A34 5G largement suffisant pour un usage basique, et même pour faire tourner certains jeux.

Comme pour tous les autres produits de la marque, la qualité de photo n’est pas en reste sur ce pack. Trois puissants capteurs trônent à l’arrière, de sorte que vous photographiez ou filmiez les beaux moments de la journée. L’A34 dispose d’un objectif grand-angle de 48 MP avec stabilisation optique, d’un ultra grand-angle de 8 MP. Le troisième module étant un objectif macro de 5 MP.

Le téléphone s’alimente avec une batterie de 5 000 mAh, compatible avec une charge rapide de 25 W. Il peut tenir jusqu’à 2 jours d’autonomie en usage modéré. Quant au design, l’A34 s’inscrit dans les tendances actuelles de Samsung. Son look minimaliste et épuré révèle une teinte Graphite.

Boulanger propose le smartphone Samsung Galaxy A23 Noir 128 Go 5G à 279 euros

Si vous recherchez un smartphone de bon niveau, fonctionnel et efficace, alors le Samsung A23 5G mérite toute votre attention. Ce smartphone a déjà de nombreux atouts, et ce prix réduit en fait une option encore plus attractive du moment. Il s’affiche au prix de 279 euros sur Boulanger, et ce, jusqu’au 13 novembre 2023.

Le Samsung Galaxy A23 5G arbore un écran LCD de 6,6 pouces, offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est propulsé par le SoC Qualcomm Snapdragon 695, qui assure la compatibilité 5G. En matière de performances, cette puce s’associe à 6 Go de RAM et à 128 Go de mémoire interne pour toutes vos données. Si cette capacité ne vous suffit pas, vous pouvez utiliser une carte microSD en vue d’atteindre 1 To de stockage. Même en tant que modèle d’entrée de gamme, cet appareil fonctionne de manière fluide et agréable dans toutes les situations.

À l’arrière, l’A23 affiche un module photo équipé de 4 capteurs, dont un grand-angle de 50 MP. La fonction de stabilisation optique étant de partie pour cette caméra. Pour le reste, vous aurez : un objectif ultra grand-angle de 5 MP, un objectif macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Vous apprécierez la qualité exceptionnelle des selfies prises sur la caméra frontale de 8 MP.

Autre avantage de ce téléphone, il a une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, qui assure une journée d’autonomie. Il est livré avec un chargeur type C, et le système d’exploitation OneUI 4.1 basé sur Android 12. Pour votre plus grande sécurité, l’appareil peut se déverrouiller avec votre empreinte digitale. Durant cette offre à durée limitée, vous pouvez choisir votre A23 dans un coloris Noir ou Bleu.

Boulanger vend le smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra Noir 256 Go 5G à 1419 euros

Son prix élevé en rebute certains, mais il est possible de s’en procurer à tarif réduit chez Boulanger. C’est l’occasion idéale pour ceux qui ont raté l’édition automnale de French Days de profiter de très belles affaires. Jusqu’au 13 novembre 2023, la version 256 Go se vend à 1419 euros !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra Noir 256 Go est animé par le puissant SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen2. Afin de livrer une expérience utilisateur fluide et agréable, la puce est couplée à 8 Go de RAM LPDDR5. Côté affichage, le smartphone dispose d’un écran AMOLED de 6,8 pouces. Cette dalle offre un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, ce qui rend l’expérience des jeux très immersive comme sur une console. Certifié IP68, l’appareil est robuste et résiste à presque tous les éléments (eau et poussière).

Au-delà de ses performances, ce modèle phare de Samsung s’impose comme l’un des meilleurs photophones de 2023. Il embarque 5 capteurs, dont le principal est de 200 MP. La fonction Nightography, intégrée de native, permet des images incroyablement claires, même dans les conditions de faibles de luminosité. Grâce à la fonctionnalité Wide Angle Camera, les photos panoramiques sont impressionnantes. Vous pouvez zoomer sur des détails qui feront de la valeur aux images.

Par ailleurs, le smartphone sera fourni avec le stylet du fabricant et une batterie de 5 000 mAh. En usage modéré, vous pouvez compter jusqu’à 2 jours d’utilisations sur une seule charge. Ce qui est encore mieux avec cette offre, vous pouvez faire davantage d’économie avec la reprise de votre ancien smartphone.

Vous pouvez vous rendre dans la boutique Boulanger ou effectuer votre achat en ligne depuis le site.