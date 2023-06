Game Pass : des nouveautés pour l’application Xbox sur PC !

Microsoft vient d’annoncer du changement pour l’application Xbox du Game Pass sur PC. Après avoir proposé un programme de parrainage pour le PC Game Pass, le service vient profiter d’une mise à jour intéressante visant à améliorer l’expérience de jeu sur PC.

Pour commencer, Microsoft dévoile dans son billet de blog que les cartes de jeux de l’application Xbox sur PC proposent plus d’informations et sont plus visibles. Ainsi, les joueurs pourront voir « le titre du jeu, son éditeur, son prix, le temps moyen qu’il faut pour le terminer via HowLongToBeat, la date de son arrivée dans le Game Pass ou de son départ ».

Mais ce n’est pas tout, l’interface a été améliorée pour faciliter l’utilisation des filtres de tri, que ce soit dans les collections ou sa bibliothèque. Des options de tri supplémentaires ont aussi de la partie, notamment pour « l’accessibilité, les notes utilisateurs, ou le temps estimé pour terminer un jeu ».

Nous avons aussi droit à des collections « inédites » via l’application Xbox sur PC, qui devraient aider les joueurs à trois de son prochain titre préféré grâce à HowLongToBeat : « vous pourrez par exemple explorer les collections “Prendre une pause”, qui contient des jeux courts de moins de 5 heures, ou “Libérez votre emploi du temps”, pour des jeux bien plus longs ».

En plus de cela, le Game Pass sur PC propose maintenant une section dédiée pour personnaliser ses paramètres d’accessibilité ; et permets de garder ses fenêtres de liste d’amis, de chat et de groupe de discussion ouvertes. Microsoft explique ainsi : « Si vous avez deux bureaux, il vous suffit de faire glisser ces fenêtres sur le bureau qui n’est pas en plein écran pour continuer à suivre l’activité de vos amis, d’un seul coup d’œil ».

Pour finir, nous apprenons qu’au lieu d’un onglet dédié, la liste d’amis peut être affichée n’importe où sur votre bureau, permettant ainsi de rapidement lancer une conversation et voir l’activité de vos contacts. Il est aussi possible de voir en clic les derniers joueurs et joueurs avec qui vous avez joué en ligne ; et de « relier votre compte Steam pour que vos amis puissent jouer avec vous dans l’écosystème Xbox ».

