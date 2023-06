Casque Apple : lancement prévu pour décembre 2023

La WWDC 2023 n’est plus qu’à quelques jours de nous. Pour rappel, l’évènement mettra en lumière un tout nouveau produit Apple : un casque de réalité mixte. Cependant, la commercialisation n’aura pas lieu dans les jours ou semaines suivants. Un récent rapport estime d’ailleurs que cette nouveauté ne sera disponible qu’à partir du mois de décembre.

Concept : Marcus Kane

Dans une récente publication, MacRumors dévoile en effet des estimations intéressantes faites par Erik Woodring de chez Morgan Stanley.

Pour commencer, l’analyste dévoile ses dernières informations autour de la chaîne d’approvisionnement. Il souligne ainsi qu’Apple ne débuterait pas la production de masse de son casque de réalité mixte avant 23 octobre. Ainsi, Eric Woodring suppose « une disponibilité globale très probablement avant les vacances de décembre ». Il faudrait ainsi attendre 6 mois entre l’annonce et la commercialisation de ce tout nouveau produit.

Pour rappel, de nombreux rapports penchaient aussi pour une commercialisation lointaine après l’annonce du casque de réalité mixte Apple. Nous parlions de plusieurs mois plus tard. Aux dernières nouvelles, l’analyste Ming-Chi Kuo penchait vers un début de production à la fin du troisième trimestre ; et le média The Information parlait de lancement commercial à la fin de l’année 2023.

En complément, l’informateur ajoute que la chaîne d’approvisionnement devrait produire entre 300 000 et 500 000 casques de réalité mixte Apple en 2023. Il réaffirme aussi que le prix du casque de réalité mixte avoisinerait bien les 3 000 dollars. Eric Woodering ajoute d’ailleurs qu’il s’attend à ce que les marges brutes soient « proches du seuil de rentabilité au début ». Ainsi, Apple ne ferait que des bénéfices minimes sur l’appareil dans un premier temps.

Outre ces informations, l’analyste nous parle aussi d’un autre produit prévu pendant la WWDC 2023 : le nouveau MacBook Air avec écran de 15 pouces.

