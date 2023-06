Netflix : voici les séries et films disponibles en juin 2023.

Le premier mois estival de l’année 2023 vient de débuter. Pour les abonnés à la plateforme de streaming Netflix, il est temps de s’informer sur les nouveautés à venir, que ce soit du côté des séries, films, séries et documentaires. Pour cette période, nous avons notamment droit à la sixième saison de Black Mirror et Rick et Morty ; le final de Manifest et Mes premières fois ; ou encore les documentaires Ma planète II et Arnolde et les films Tyler Rake 2 et À travers ma fenêtre : l’amour pour horizon.

Loin de vous évoquer l’ensemble des nouveautés Netflix de juin 2023, le leader de la SVOD a partagé comme à son habitude sur les réseaux sociaux une sélection des ajouts du mois (séries, films et documentaires). Voici les contenus à ne pas rater :

1er juin :

The Days – Saison 1 ;

New Amsterdam – Saison 3 ;

The Alpinist.

2 juin :

Valeria – Saison 3 ;

Manifest – Parie finale ;

Vortex ;

Belfast.

3 juin :

Les Gazelles.

6 juin :

Birds of Prey et la Fanstabuleuse Historie de Harley Quinn.

7 juin :

Arnold ;

Love Is Blind : Brésil – Saison 3.

8 juin :

Tour de France : au cœur du peloton.

Mes premières fois – Saison 4.

9 juin :

Human Resources – Saison 2 ;

Ce monde ne m’aura pas – Saison 1 ;

La traque dans le sang.

10 juin :

Rick et Morty – Saison 6.

14 juin :

Notre planète II.

15 juin :

Rock’N’Roll ;

Adolescentes ;

Black Mirror – Saison 6 ;

Les rebelles de la forêt 3 et 4.

16 juin :

Tyler Rake 2 ;

Black Clover : l’épée de l’empereur-mage.

17 juin :

Outlander – Saison 7 Partie 1.

19 juin :

Break Point – Partie 2.

21 juin :

Mauvaises herbes.

23 juin :

À travers ma fenêtre : l’amour pour horizon ;

Catching Killers – Saison 3 ;

C’est tout pour moi.

25 juin :

Titans – Saison 4.

28 juin :

Run Rabbit Run.

29 juin :

The Witcher – Saison 3 Volume 1 ;

Le pavillon des hommes.

30 juin :

Nimona.

Dans le mois :

Vinland Saga – Saison 2 (tous les lundis).

