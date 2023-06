Galaxy S24 Ultra : un meilleur zoom optique prévu par Samsung

Samsung compte faire évoluer la partie photo du Galaxy S32 Ultra. De nouvelles informations dévoilent en effet la présence d’un zoom optique amélioré pour le téléobjectif sur le Galaxy S24 Ultra. Nous aurions plus précisément droit à un zoom optique x5, contre un x3 actuellement.

Les Galaxy S24 de Samsung ne sont pas prêts d’être annoncés. Il est en effet important de souligner que les Galaxy S23 sont arrivés en février 2023. Nous devrions ainsi voir arriver la génération suivante à la même période l’année prochaine.

Même si nous sommes encore à des mois de la période de lancement, des informations arrivent au sujet de ces futurs haut de gamme. Aux dernières nouvelles, nous avons appris que le Galaxy S24 Ultra aurait moins de capteurs photo que sur le S23 Ultra. Un rapport supplémentaire nous a précisé d’autres évolutions du côté de la partie photo de ce modèle.

Dans une publication, le site GalaxyClub affirme en effet que cet appareil profitera d’un nouveau téléobjectif. Ce dernier devrait proposer un zoom optique x5, au lieu du zoom optique x3 des Galaxy S21 Ultra, S22 Ultra et S23 Ultra. Le média néerlandais ajoute : « Il est possible que le capteur utilise davantage la haute résolution de l’appareil photo principal pour des zoomdes zooms plus faibles ».

Reste maintenant à savoir si des changements seront de la partie pour le capteur périscope avec zoom optique x10 avec le Galaxy S24 Ultra. GalaxyClub souligne qu’il y a de forte chance que ce dernier reste inchangé. Le site ajoute qu’il n’est pour le moment pas possible de confirmer ou infirmer les rumeurs autour du téléobjectif avec zoom périscope à longueur focale variable.

