Pixel 8 : pas de nouveauté du côté de la charge sans fil

Le Pixel 8 n’en a pas fini de faire parler de lui avant son lancement. Un nouveau rapport vient d’ailleurs de nous parler de la charge sans fil. Plus précisément, une certification de ce futur smartphone a dévoilé qu’aucun changement ne serait de la partie par rapport au Pixel 7. Ce dernier resterait ainsi bloqué avec une puissance de 12 W.

Alors que le Pixel Fold n’arrivera qu’à la fin du mois (et pas en France), nous continuons d’avoir des informations autour des prochains smartphones non pliables de Google. Après avoir découvert le design et capteur de température du Pixel 8 Pro, il est temps de parler du modèle standard.

Dans un récent rapport, 9to5Google a en effet révélé une nouvelle certification du Pixel 8. Prenant le numéro de modèle « GKWS6 », ce modèle vient décevoir du côté de la charge sans fil. Nous remarquons en effet qu’aucune mise à jour n’a été faite de ce côté-là par rapport au Pixel sorti en octobre dernier.

La certification mentionne ainsi la technologie de charge sans fil Qi, avec sa puissance maximale, soit 12 W. Il s’agit d’ailleurs de la norme Qi 1.2.4. Ainsi, le Pixel 8 n’adoptera pas la récente norme annoncée en janvier 2023 : le Qi2. Pour rappel, cette dernière est basée sur la technologie MagSafe d’Apple.

Présente depuis les iPhone 12 sur les smartphones de la firme à la pomme, elle offre un alignement parfait pour charger son smartphone sans fil grâce à des aimants. Le Qi2 va d’ailleurs plus loin étant donné que la technologie permettrait de profiter d’une plus grande puissance de charge, remplissant ainsi la batterie plus rapidement.

Malgré cette mauvaise nouvelle, nous pouvons toujours avoir un peu d’espoir pour que le Pixel 8 Pro profite d’une évolution du côté de la charge sans fil. Cela permettrait d’ailleurs à Google de proposer un élément différenciant supplémentaire entre ses deux nouveaux smartphones.

