Meta Quest 3 : voici le casque de réalité mixte qui veut concurrencer Apple

Meta vient de remettre un pied dans le marché des casques de réalité virtuelle et augmentée. Le groupe de Mark Zuckerberg a en effet levé le voile sur le Meta Quest 3 ce jeudi 1er juin. Nous y découvrons ainsi un modèle proposant de la réalité mixte à un prix accessible de 499 dollars. L’objectif ici est simple : jouer sur le terrain d’Apple, qui s’apprête à présenter son premier casque, devant débuter dans les 3 000 dollars.

Durant la WWDC 2023, Apple s’apprête à effectuer un gros lancement en annonçant son premier casque de réalité mixte, et son système d’exploitation. Cependant, Meta ne souhaite pas perdre le marché de la réalité virtuelle et augmentée, où le groupe de Mark Zuckerberg est clairement leader. Nous avons ainsi eu droit à l’annonce du Meta Quest 3 quelques jours avant la conférence de la firme à la pomme.

Avec cette nouvelle génération, succédant au Quest 2, Meta propose tout d’abord un design plus compact : 40 % plus fin. Il est aussi annoncé comme plus confortable. De leur côté, les manettes ont évolué, offrant au passage des joysticks avec une meilleure ergonomie. Au niveau de l’affichage, le groupe de Mark Zuckerbrerg promet de meilleurs écrans, avec une définition supérieure au modèle précédent.

Le Quest 3 de Meta se veut aussi plus puissant, grâce à une puce Qualcomm Snapdragon augmentant les performances graphiques par deux. Cela devrait ainsi fortement jouer sur le réalisme et la fluidité des jeux vidéo. Sans grande surprise, les titres et applications de la génération précédente seront compatibles avec ce nouveau produit.

Pour finir, Meta précise la période de lancement du Meta Quest 3 et son prix. Nous devrions ainsi pouvoir mettre la main sur ce casque de réalité mixte dès cet automne, pour un prix de lancement de 569,99 euros en France (499 dollars aux États-Unis). Autant vous dire qu’Apple a intérêt à taper fort côté logiciel et technologies embarquées avec son premier casque pour convaincre. En effet, son prix de lancement devrait avoisiner les 3 000 dollars.

À titre d’information, Meta a annoncé durant l’évènement que le Quest 2 allait baisser de prix. Dès le 4 juin, le célèbre casque de réalité virtuelle tombera ainsi à 349,99 euros en version 128 Go de stockage et à 399,99 euros en 256 Go (contre respectivement 449,99 et 479,99 euros actuellement, soit une promotion de 25 % et 20 %).