Mac Studio : deux nouveaux modèles annoncés durant la WWDC 2023

Les informations autour de la WWDC 2023 sont de plus en plus nombreuses. De récents rapports ont notamment mentionné l’arrivée de nouveaux Mac de bureau tournant sous une puce M2 Max et M2 Ultra. Bonne nouvelle, nous savons maintenant quels sont ces modèles : des Mac Studio.

En cette fin de semaine, Mark Gurman est venu nous dévoiler qu’Apple envisageait de lancer de nouveaux modèles d’ordinateurs de bureau à l’occasion de la WWDC 2023. Le journaliste mentionnait ainsi des Mac 14,13 et 14,14, embarquant respectivement une puce M2 Ultra et M2 Max. Nous n’avions cependant aucune information sur les modèles concernés.

Via une publication Twitter, le journaliste de chez Bloomberg a ajouté une information forte intéressante dans la journée d’hier : le nom de code de ces modèles. Nous apprenons ainsi que ces nouveaux Mac déclinés avec deux puces Apple Silicon seraient connus sous le nom de code « J475 ». À titre d’information, le Mac Studio a le nom de code « J375 ». Tout porte ainsi à croire que la WWDC 2023 nous dévoilerait la seconde génération de cette gamme.

Selon le célèbre informateur, la puce M2 Max profiterait de 12 cœurs CPU, 30 cœurs GPU et jusqu’à 96 Go de RAM ; contre 24 cœurs CPU, 60 cœurs GPU et jusqu’à 192 Go de RAM pour la M2 Ultra. À titre de comparaison, la M1 Max du Mac Studio avait 10 cœurs CPU, 24 cœurs GPU et jusqu’à 32 Go de RAM ; et la M1 Ultra 20 cœurs CPU, 48 GPU et jusqu’à 64 Go de RAM.

Outre cette nouvelle montée en puissance pour le Mac Studio, il est aussi important de souligner que la WWDC 2023 devrait être le jour d’annonce d’un nouveau modèle portable : le MacBook Air 15 pouces. L’occasion pour la firme à la pomme de proposer un ultraportable à grand écran plus accessible que les MacBook Pro 15 pouces.