Nothing Phone (2) : de premiers détails sur l’écran, la batterie et les mises à jour

Nothing continue le teasing de son premier smartphone haut de gamme : le Phone (2). La société de Carl Pei a en effet dévoilé quelques détails autour de la fiche technique (écran, batterie…), mais aussi le suivi logiciel de ce modèle et son empreinte carbone. Toutes ses informations tendent ainsi à faire patienter les consommateurs avant le lancement prévu pour cet été.

Concept : Konstantin Milenin

Le Nothing Phone (2) a de moins en moins de choses à cacher. Au fur et à mesure des semaines, la marque distille en effet des détails autour de son prochain smartphone, qui s’attellera cette fois-ci au marché du haut de gamme.

Aux dernières nouvelles, nous avons appris que ce modèle profiterait la puce Snapdragon 8+ Gen 1, offrant ainsi des performances et une optimisation au poil. Mais ce n’est pas tout, Carl Pei (PDG de Nothing) dévoilait à la fin du mois dernier la période de lancement du Nothing Phone (2) : juillet 2023. Il ne reste donc plus beaucoup de temps à patienter pour découvrir complètement le smartphone.

Finalement, la marque a ajouté quelques informations autour de son haut de gamme via un thread Twitter. Nothing parle précisément d’écologie, en annonçant une empreinte carbone de 53,45 kg de CO2, soit moins importante que celle du Phone (1). La marque ajoute que l’unboxing se fera sans plastique et que le châssis a été confectionné avec davantage de matériaux recyclés.

Au passage, Nothing précise avoir réussi à réduire l’empreinte carbone du Phone (2), tout en augmentant la batterie de 200 mAh par rapport à la génération précédente (passant ainsi à 4 700 mAh) ; les performances avec la puce Snapdragon 8+ Gen 1 ; et la taille de l’écran, +0,15 pouce par rapport au Phone (1), offrant donc une diagonale de 6,7 pouces).

Pour finir, nous apprenons que le suivi logiciel sera le même que pour le Nothing Phone (1). Ainsi, le Phone (2) profitera de trois ans de mises à jour majeures d’Android et quatre années de mises à jour de sécurité.