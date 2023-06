WWDC 2023 : Apple y annoncerait des Mac avec puce M2 Max et M2 Ultra

La WWDC 2023 semble être plus fournie que prévu. En effet, de récents rapports de Mark Gurman nous précisent depuis quelques jours l’arrivée de plusieurs Mac durant cet évènement dédié aux développeurs. Outre le MarcBook Air 15 pouces découvrir que de nouveaux Mac de bureau seraient au programme, et qu’ils embarqueraient une puce M2 Max et M2 Ultra.

Il ne reste plus que quelques jours avant l’évènement de lancement de la tant attendue WWDC 2023. Outre les mises à jour majeures des iPhone, iPad, Apple Watch et Mac, ou encore le casque Reality Pro et son système d’exploitation xrOS, Apple compte présenter de nouveaux Mac.

Depuis de nombreux mois, un MacBook Air avec écran de 15 pouces se présage à l’horizon. De récents rapports sont d’ailleurs venus confirmer son lancement durant la WWDC 2023. Nous attendions aussi beaucoup un Mac Pro, qui semble avoir finalement été abandonné pour le moment d’après Mark Gurman. Cependant, plusieurs indices nous laissent entrevoir que de nouveaux modèles de bureau seraient finalement prévus pour ce 5 juin.

A la fin du mois d’avril 2023, un développeur avait notamment découvert dans un fichier de configuration de l’application Localiser qu’Apple préparait trois nouveaux ordinateurs de bureau pour la WWDC 2023. Finalement, Mark Gurman semble être du même avis, corroborant d’ailleurs quelques détails de cette précédente fuite.

Dans un nouveau rapport, le journaliste de chez Bloomberg souligne en effet qu’Apple a testé en interne de nouveaux modèles de Mac (Mac 14,3 et Mac 14,4). Il souligne d’ailleurs qu’il s’agit de modèles de bureau, fonctionnant tous deux sous puce M2 Max. Une configuration avec M2 Ultra est aussi de la partie (24 cœurs processeur, 60 cœurs graphiques et jusqu’à 192 Go de RAM).

Concernant cette puce M2 Ultra Mark Gurman rappelle qu’elle était dédiée pour le Mac Pro ; mais que l’état d’avancement de la conception de ce modèle n’est pas très clair pour le moment. De ce fait, cette dernière devrait finalement être disponible sur un nouveau Mac Studio.