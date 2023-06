PlayStation Plus : les jeux gratuits de juin 2023 sur PS5/PS4

L’été approche à grands pas avec le début du mois de juin 2023. En attendant la période estivale, Sony est venu partager avec les joueurs les trois jeux qui seront disponibles gratuitement grâce au PlayStation Plus. Il sera ainsi possible de faire du sport avec NBA 2K23, de s’immerger dans un monde de dinosaures avec Jurassic World Evolution 2 ou encore de jouer de son katana dans Trek to Yomi.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que les jeux du PlayStation Plus de mai 2023 sont toujours disponibles. Vous pouvez en effet les ajouter à votre bibliothèque jusqu’au mardi 6 juin. Pour rappel, le mois dernier permettait d’avoir GRID Legends, Chivalry 2 et Descenders.

Dans son billet de blog, Sony a annoncé ce 31 mai que trois jeux vidéo seront disponibles du mardi 6 juin au lundi 3 juillet 2023 :

NBA 2K23 – PS4 et PS5 ;

Jurassic World Evolution 2 – PS4 et PS5 ;

Trek to Yomi – PS4 et PS5.

Pour les personnes ne connaissant pas ces nouveaux jeux gratuits pour les abonnés PlayStation Plus, voici un petit récapitulatif rapide. Pour commencer, NBA 2K23 est le dernier jeu de simulation de basketball. Ce dernier est ainsi le plus réaliste et complet de la saga, permettant de jouer à vos équipes de NBA ou WNBA favorites ; mais aussi en faisant évoluer votre propre joueur afin qu’il devienne une légende.

Jurassic World Evolution 2 nous replonge ici dans l’univers cinématographique de Colin Trevorrow. L’objectif est très simple : construire son propre Jurassic World rempli de dinosaures. Vous devrez plus précisément « menez les efforts pour contrôler, préserver, et contenir les dinosaures sauvages qui sèment maintenant le chaos à travers les USA » dans ce jeu de gestion.

Pour finir, Trek to Yomi est un jeu d’action-aventure cinématique en noir et blanc sorti en mai 2022. Ce dernier nous propose de suivre l’histoire du samouraï Hiroki, dévoué à protéger les gens de son village, sabre en main, d’assaillants humains et surnaturels.

