Fenix 7 Pro et Epix Pro (Gen 2) : la réponse de Garming face à l’Apple Watch Ultra !

En 2022, Apple est venu s’attaquer au marché des montres connectées sportives, en proposant l’Apple Watch Ultra. En alliant robustesse, endurance et performances, cette dernière a clairement fait de l’ombre à certains acteurs, comme Garmin. Bonne nouvelle, la marque américaine vient de riposter avec deux nouveaux modèles : la Fenix 7 Pro et l’Epix Pro (Gen 2).

Commençons les présentations. Pour commencer, il est important de souligner les cas d’usage précis pour lesquels les Garmin Fenix 7 Pro et Epix Pro (Gen 2) sont prévues : les très longues randonnées, les trails et le sport en extérieur.

La différence principale entre les deux modèles se passe au niveau de l’affichage, avec un écran MIP transflectif pour la Garmin Fenix 7 et OLED pour l’Epix Pro Gen 2. Au total, nous sommes face à six nouvelles montres connectées :

Garmin Fenix 7S Pro (boitier 42 mm, écran 1,2 pouce, 240 x 240 pixels et 11 jours d’autonomie) ; 7 Pro (boitier 47 mm, écran 1,3 pouce, 260 x 260 pixels et 18 jours d’autonomie) ; 7X Pro (boitier 51 mm, écran 1,4 pouce, 280 x 280 pixels et 28 jours d’autonomie) ;

(boitier 42 mm, écran 1,2 pouce, 240 x 240 pixels et 11 jours d’autonomie) ; (boitier 47 mm, écran 1,3 pouce, 260 x 260 pixels et 18 jours d’autonomie) ; (boitier 51 mm, écran 1,4 pouce, 280 x 280 pixels et 28 jours d’autonomie) ; Garmin Epix Pro (Gen 2) 42 mm (écran 1,2 pouce, 390 x 390 et 10 jours d’autonomie) ; 45 mm (écran 1,3 pouce, 416 x 416 et 16 jours d’autonomie) ; et 47 mm (écran 1,4 pouce, 454 x 454 et 31 jours d’autonomie).

Concernant les fonctionnalités, les deux montres connectées embarquent : GPS double bande avec multi GNSS ; affichage de la cartographie ; stratégies d’allure PacePro ; variabilité de la fréquence cardiaque ; mode Stamina ; planificateur d’ascension ClimbPro ; affichage des points d’intérêt sur parcours ; lampe torche LED ; ou encore nouveau capteur de fréquence cardiaque Garmin Elevate Gen 5.

Nous apprenons au passage que les Garmin Fenix 7 Pro et Epix Pro (Gen 2) affichent un score d’ascension et d’endurance, la puissance de course au poignet, le ratio de charge, une fonction de jet lag ou encore d’acclimatation à l’altitude. À noter, les Fenix 7 Pro ont droit à une technologie bien utile : la charge solaire.

Pour finir, la Garmin Fenix 7 Pro débute à un prix de 849 euros, contre 949 euros pour l’Epix Pro (Gen 2). Ces nouvelles montes connectées sont d’ores et déjà disponibles.

