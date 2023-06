Xiaomi TV Box S 2e Gen : Une expérience audiovisuelle époustouflante !

Découvrez la Xiaomi TV Box S 2e Gen, le nouveau boîtier connecté qui transforme votre téléviseur en une expérience audiovisuelle immersive et connectée ! Préparez-vous pour une révolution dans le domaine du divertissement à domicile.

Google TV intégré pour un accès simplifié aux applications

Grâce au Xiaomi TV Box S 2e Gen, votre téléviseur devient une Smart TV en quelques minutes seulement. Ce petit boîtier donne accès à toutes les plateformes de streaming regroupées dans la même interface avec Google TV intégré. Naviguez facilement entre vos applications préférées telles que YouTube, Netflix et Prime Video en utilisant la télécommande vocale et l’Assistant Google.

Le Xiaomi TV Box S 2e Gen est équipé du Dolby Vision et du HDR10+ ainsi que de la compatibilité Dolby Atmos pour offrir une qualité d’image 4K inégalée et un son immersif. Plongez au cœur de l’action et vivez une expérience cinématographique des plus réalistes, à la maison !

La fonctionnalité Chromecast intégrée à la Xiaomi Box S vous permet de diffuser vos contenus préférés sur votre téléviseur depuis votre smartphone. Profitez-en pour partager vos vidéos, photos et applications avec vos proches.

Xiaomi TV Box S disponible chez de nombreux revendeurs

La Xiaomi TV Box S 2e Gen est proposée au prix de 69,99€ chez les opérateurs (Orange, SFR, Bouygues), ainsi que chez Fnac, Darty, Boulanger, Electro Dépôt, Carrefour, Auchan, Leroy Merlin et Castorama.

Alors, qu’attendez-vous pour transformer votre expérience audiovisuelle avec la Xiaomi TV Box S 2e Gen ? N’hésitez pas à partager votre avis sur la Xiaomi TV Box S 2e Gen et à inviter vos amis à découvrir cette nouveauté !