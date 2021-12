Xiaomi TV Stick 4K : une clé HDMI Android TV compatible 4K, Dolby Atmos et Dolby Vision

Les clés HDMI, nommées aussi dongle, sont aujourd’hui des petits objets très pratiques permettant de transformer sa TV en TV connectée. Xiaomi vient d’ailleurs d’annoncer un tout nouveau modèle doté d’Android TV : le TV Stick 4K. Comme son nom l’indique, le produit est compatible 4K. Il permet aussi de profiter des technologies Dolby Atmos et Dolby Vision.

Présentation du Xiaomi TV Stick 4K

Équiper son téléviseur de fonctionnalités connectées est aujourd’hui une nécessité pour un grand nombre de consommateurs. Pour cela, ils peuvent passer par des boitiers comme les Xiaomi Mi Box 4S ou encore des clés HDMI (dongle) comme l’Amazon Fire TV Stick. Concernant cette seconde catégorie de produit, Xiaomi vient d’en lancer un nouveau modèle sur le marché : le Xiaomi TV Stick 4K.

Grâce à cette nouvelle clé HDMI, Xiaomi vient permettre de profiter d’Android TV sous Android 11 en qualité d’affichage 4K. Doté d’une puce Amlogic S905Y4, de 2 Go de RAM et 8 Go de stockage, le dongle supporte le Dolby Vision afin de proposer de la HDR vidéo, mais aussi le Dolby Atmos et le DTS HD afin de proposer l’audio spatialisé.

Afin de fonctionner, le produit doit être connecté en HDMI ainsi que sur une prise USB ou secteur afin d’être alimenté en énergie. À noter, télécommande est fournie avec le clé HDMI Xiaomi TV Stick 4K. Elle profite d’ailleurs d’un bouton pour accéder directement à Netflix ou Prime Vidéo, mais aussi un autre pour utiliser l’assistant vocal de Google.

Aucun prix et date de lancement n’a pour le moment était annoncé pour ce produit. A titre d’information, le Mi TV Stick de Xiaomi sorti en 2020 et proposant du Full HD avait été commercialisé à 40 euros. On peut donc s’attendre à un prix un peu plus surélevé, mais pas trop. On sait bien que Xiaomi est le roi des prix contenus.