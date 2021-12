TUTO – Devenir écoresponsable sur le web

Aujourd’hui tout le monde le sait : Internet pollue. Si comme moi vous cherchez des solutions qui pourraient minimiser votre impact dans votre utilisation quotidienne du numérique, alors je vous invite à découvrir cette formation en vidéo entièrement gratuite. Proposée en partenariat avec le site Tuto.com, elle vous permettra de découvrir des astuces qui vous permettront, vous comme moi, de réduire votre empreinte carbone pour la planète et devenir écoresponsable.

A qui s’adresse ce tutoriel ?

Vous l’aurez compris, ce cours sur l’écologie numérique s’adresse à toutes et tous. Bien entendu, l’idée ici n’est pas de vous partager un cours alarmiste, mais tout simplement de prendre conscience de l’impact actuel du web sur l’environnement. L’objectif est d’y découvrir des astuces très simples à mettre en place au quotidien.

La formation en détail

Durant plus de 3h de cours en ligne, le formateur vous explique comment et pourquoi l’utilisation d’Internet dans le monde émet autant d’émissions de gaz à effet de serre que l’aviation civile et comment il est possible de minimiser cet impact.

Voici un aperçu de ce qui est enseigné :

Un état des lieux de l’impact du web sur l’environnement ;

Les bons gestes à adopter pour les internautes et pour les webmasters ;

Quelques sites utiles à découvrir.

A l’issue du cours, vous pourrez également tester vos nouvelles compétences grâce à un QCM mis à votre disposition.

Les astuces pour limiter l’empreinte carbone de ses mails

Sans attendre, voici une vidéo tirée de cette formation qui vous permettra de découvrir comment gérer vos différents emails afin qu’ils polluent le moins possible.

Vous souhaitez aller plus loin ? Retrouvez la formation Formation gratuite : Devenir écoresponsable sur le web sur Tuto.com