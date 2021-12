Innr : des ampoules connectées compatibles Wi-Fi et Zigbee – Idées Cadeaux Noël

Noël arrive et il est parfois difficile de trouver le bon cadeau parmi tous les produits tech existants. Durant le mois de décembre, Le Café Du Geek vous présente chaque jour des produits de qualité pour vous donner des idées cadeaux pour tous les gouts. Tous ces cadeaux présentés sous la bannière « Idées Cadeaux Noël » seront à gagner, alors restez à l’affut !

Aujourd’hui, nous vous présentons des éclairages connectés pour débuter en domotique. Ampoules vintages, RGB ou bandes LED, il y en a pour tous les goûts !

Innr est une marque d’origine néerlandaise qui commercialise des systèmes d’éclairage intelligents, communiquant via Zigbee ou Wifi.

Innr Wifi bulb : des ampoules idéales pour débuter en domotique

La gamme Wifi a l’avantage de fonctionner sur le réseau domestique Wifi, sans passerelle spécifique et intermédiaire. Vendues par paire, ces deux LEDs blanches + couleur sont relativement compactes et se vissent sur un culot E27 (le culot B22 est aussi disponible).

Elles ont une puissance de 9,5 W qui se traduit par une puissance lumineuse de 806 lumens (suffisant pour un éclairage d’ambiance) avec un blanc réglable entre 1800 et 6500K… Il suffit de les relier au réseau Wi-Fi de la maison via l’application mobile dédiée, disponible sur iOS et Android.

Des éclairages Zigbee pour tous les gouts

Le constructeur propose une gamme encore plus large d’éclairages compatibles Zigbee. En créant un réseau maillé totalement distinct du WiFi domestique, les éclairages connectés ne seront plus contraints par le signal, ni par votre couverture WiFi.

Vous pourrez installer autant de lumières connectées que vous souhaitez, et ce n’importe où dans la maison sans que votre réseau ne soit impacté.

Dissocié du réseau domestique, l’usage du ZigBee est gage de sécurité puisque vos ampoules connectées, à l’inverse du WiFi, ne sont pas exposées aux tentatives d’intrusions.

En plus des ampoules des traditionnelles ampoules blanches/couleur, la marque propose des ampoules LED E27 au design rétro : les Smart Filament Bulb E27 Vintage.

On retrouve également dans la gamme des éclairages design des rubans LED autocollants que vous pourrez découper à l’aide de ciseaux pour ajuster leur taille.

Un bridge pour relier tous ses accessoires Zigbee

Pour relier le tout, le constructeur propose aussi un bridge Zigbee va permettre de connecter jusqu’à 30 éclairages intelligents (intérieurs et extérieurs) de la marque Innr, mais aussi de marques partenaires comme Philips Hue, Konyks, mais aussi aux appareils qui suivent ce protocole (capteurs, prises intelligentes, objets connectés, etc.) afin de créer un réseau maillé optimal dans votre maison. Il peut même être contrôlé vocalement avec Google, Alexa et Siri Shortcuts.

Envie d’en savoir plus ? Découvrez tous les autres éclairages connectées Innr !