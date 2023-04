Galaxy S24 Ultra : Samsung prévoit moins de capteurs photo que sur le S23 Ultra

En 2024, Samsung serait prêt à limiter le nombre de capteurs photo pour le module arrière du Galaxy S24 Ultra. Un nouveau rapport mentionne en effet l’abandon du zoom optique x3 sur ce modèle premium. Nous aurions à la place un seul téléobjectif, mais qui aurait des capacités similaires grâce à une longueur focale variable.

Et une rumeur de plus pour les Galaxy S24 ! Alors que nous apprenions en fin de semaine dernière qu’il n’y aurait pas de changement pour le capteur principal, une nouvelle fuite s’attaque au module photo des prochains haut de gamme de Samsung.

Un récent rapport du leaker Ice Universe dévoile plus précisément un changement de taille pour le modèle le plus premium. D’après lui, le Galaxy S24 Ultra ne profiterait pas du même nombre de capteurs photo à l’arrière que le Galaxy S23 Ultra. Il passerait plus précisément de quatre à trois caméras, en abandonnant le téléobjectif avec zoom optique x3.

Il ne resterait ainsi qu’un seul téléobjectif restant. Cela ne signifie cependant pas que les capacités photo seraient revues à la baisse. En effet, nous apprenons que le Galaxy S24 Ultra devrait profiter d’un téléobjectif avec zoom périscope à longueur focale variable.

Cette solution permettrait ainsi de zoomer de x3 à x10. En plus de cela, ce nouveau téléobjectif aurait un avantage notable : la possibilité de proposer des plages de zoom intermédiaires (x4, x5, x6, x7, x8 et x9). Les utilisateurs auraient ainsi plus de choix de zoom sans perte de qualité.

Le départ du téléobjectif avec zoom optique x3 pourrait aussi être possible grâce à un capteur 200 Mpx suffisamment puissant afin d’offrir un zoom numérique x3 égal au zoom optique x3 du Galaxy S23 Ultra.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Galaxy S24 : une puce graphique bien plus rapide que l’A17 des iPhone 15 Pro !