Galaxy S24 : une puce graphique bien plus rapide que l’A17 des iPhone 15 Pro

Apple est grand roi depuis des années du côté des performances graphiques de ses puces pour smartphones. Qualcomm a cependant rattrapé son retard en 2022 avec la puce Snapdragon 8 Gen 2. Bonne nouvelle, la Snapdragon 8 Gen 3 devrait aller encore plus loin en proposant un GPU 50 % plus rapide. De ce fait, les Galaxy S24 de Samsung seraient bien plus performants que l’A17 des iPhone 15.

En 2022, Qualcomm s’est démarqué avec le GPU Adreno 740 de la puce Snapdragon 8 Gen. En effet, ce dernier est venu proposer des performances supérieures à l’Apple A16 Bionic des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Le fondeur américain a ainsi rattrapé son retard sur la firme à la pomme, donnant au passage une longueur d’avance aux Galaxy S23 de Samsung.

Dans un nouveau rapport publié sur le réseau social chinois Weibo, et relayé par le média SamMobile, nous venons d’apprendre une très bonne nouvelle pour la prochaine génération de puce haut de gamme de Qualcomm. En effet, la Snapdragon 8 Gen 3 profiterait d’un GPU 50 % plus rapide que la Snapdragon 8 Gen 2. Supposément nommé Adreno 750, ce nouveau composant continuerait de devancer Apple, et possiblement l’Apple A17 Bionic.

De ce fait, les Galaxy S24 devraient devancer les iPhone 15 Pro et 15 Pro. En plus de cela, le fait que ces nouveaux smartphones Samsung aient droit à une version améliorée de la Snapdragon 8 Gen 3, alias la déclinaison « For Galaxy », donnerait encore plus une longueur d’avance à la firme sud-coréenne. Pour rappel, cela était déjà le cas avec les Galaxy S23 et leur Snapdragon 8 Gen 2.

Il est tout de même important de mettre en relief cette actualité. En effet, Apple envisageait une partie graphique plus puissante sur la puce A16 des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Cependant, des problèmes au niveau de la consommation énergétique et la chauffe ont été repérés trop tard. Ainsi, la puce A17 devrait avoir corrigé ces problèmes, afin de proposer des performances graphiques revues à la hausse.

Reste maintenant à savoir si cela sera suffisant afin de repasser devant Qualcomm et ses puces Snapdragon.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Galaxy S24 : de belles améliorations du côté des performances grâce à ces nouveautés !