MacBook Air : le modèle 15 pouces arrive très prochainement

Le MacBook Air avec écran de 15 pouces fait parler de lui depuis de nombreux mois. Son lancement semble tout de même être très proche d’après un récent rapport. Mark Gurman, journaliste de chez Bloomberg, vient en effet de dévoiler que des logs fournis par des développeurs mentionnés ce nouveau modèle. Des informations sur sa puissance ont aussi été partagées.

Aux dernières nouvelles, l’analyste Ross Young annonçait que le MacBook Air avec écran de 15 pouces serait lancé à la fin avril ou début mai 2023. Cette information entrait ainsi en contradiction avec d’autres rapports, qui envisageait plutôt une annonce lors de la WWDC 2023.

Mark Gurman vient d’y mettre son grain de sel. Dans une publication datant de la fin de semaine dernière, le célèbre journaliste de chez Bloomberg spécialiste des projets de la firme à la pomme a en effet apporté des informations croustillantes au sujet de ce futur ultraportable à grand écran.

Dans les détails, le rapport explique que de récents logs partagés par des développeurs mentionnaient le MacBook Air de 15 pouces sous l’identifiant de modèle « Mac 15,3 ». Nous apprenons aussi que ce Mac tourne sous un processeur à 8 cœurs et un GPU à 10 cœurs, soit une configuration similaire à la puce M2 ; et 8 Go de RAM.

Mais ce n’est pas tout, nous apprenons que ce dernier tourne sous macOS 14, soit la prochaine grosse mise à jour du système d’exploitation pour Mac. Cette dernière sera d’ailleurs annoncée durant la WWDC 2023. La période d’annonce semble donc se préciser pour cette période. Pour rappel, le lancement de l’évènement est daté au 5 juin 2023.

Au final, le MacBook Air de 15 pouces serait annoncé une année après le modèle actuel, qui a introduit un tout nouveau design. Excepté l’écran plus grand, aucun autre changement ne devrait donc être de la partie.

