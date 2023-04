Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 : du changement pour la batterie des prochains smartphones pliables Samsung

De nouvelles informations viennent de tomber autour de Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5. Cela concerne précisément la batterie de cette future génération de smartphones pliables. Nous n’y apprenons pas beaucoup au sujet de leur capacité, mais plutôt du côté de leur praticité. En effet, ces dernières seraient plus faciles à remplacer, grâce à l’ajout d’une petite languette.

Fut un temps où il était possible d’enlever la coque de nos téléphones portables afin d’en enlever la batterie. Cependant, ce système amovible n’est plus d’actualité depuis de nombreuses années, rendant ainsi moins accessible le changement de batterie, étant donné qu’il est nécessaire de s’équiper d’outils spécifiques afin d’effectuer cette manipulation. Bonne nouvelle, le processus de changement de batterie aurait été simplifié avec les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5.

Un nouveau rapport du site Galaxy Club rapporte en effet que les batteries sont passées entre les mains de l’organisme de certification sud-coréen. Nous pouvons ainsi remarquer un nouveau système pour retirer ce composant : une petite languette. Pour rappel, la batterie des smartphones pliables de la marque était jusqu’alors solidement fixée à l’aide de glu.

Le média souligne au passage que tous les smartphones Samsung en 2023 devraient profiter de cette nouvelle languette. Ce changement semble être d’un côté désiré par Samsung, qui a déjà annoncé l’élargissement de son suivi logiciel à cinq ans pour les nouveaux modèles ; mais aussi poussée par la nouvelle législation européenne, visant à rendre plus facile le remplace des batteries des smartphones.

Au passage, Galaxy Club souligne que la certification de la batterie du Galaxy Z Flip 5 mentionne une capacité nominale de 971 mAh. Elle serait ainsi moins grande que celle du Galaxy Z Flip 4 (1 040 mAh). Cependant, il est important de rappeler que Samsung certifie généralement plusieurs ensembles de batteries. L’année dernière, nous avions ainsi eu droit au jeu de batterie plus grand.

Il faudra donc encore patienter pour savoir si la taille de la batterie des prochains smartphones pliables de Samsung.

