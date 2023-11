iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S23 : le duel des smartphones de 2023

L’iPhone 15 Pro Max et le Samsung Galaxy S23 sont deux smartphones haut de gamme qui se disputent le titre de meilleur smartphone de 2023. Ils proposent tous les deux des performances exceptionnelles, des écrans impressionnants, des appareils photo de qualité et des designs élégants. Mais lequel choisir ? Voici un comparatif détaillé de ces deux modèles.

Comparaison du design et de l’écran de l’iPhone 15 Pro Max et du Samsung Galaxy S23

L’iPhone 15 Pro Max affiche un design en titane, avec un dos en verre mat texturé et un cadre en aluminium robuste. Il mesure 159,9 x 76,7 x 8,25 mm et pèse 221 g. Il est disponible en quatre couleurs : titane noir, titane blanc, titane bleu et titane naturel. De plus, il dispose d’un écran OLED Super Retina XDR de 6,7 pouces, avec une résolution de 2 796 x 1 290 pixels, une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 2 000 nits. L’écran est protégé par un verre Corning Gorilla Glass Victus 2 et résiste à l’eau et à la poussière (IP68).

Le Samsung Galaxy S23 affiche quant à lui un design en verre, un dos en verre brillant et un cadre en aluminium. Il mesure 164,8 x 75,6 x 8,9 mm et pèse 229 g. Il est disponible en cinq coloris : noir fantôme, argent fantôme, violet fantôme, rose fantôme et blanc fantôme. Le Galaxy S23 arbore un écran OLED Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces, avec une résolution de 3 200 x 1 440 pixels, une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 1 500 nits. Il est protégé par un verre Corning Gorilla Glass Victus et résiste également à l’eau et à la poussière (IP68).

Quid de leur performance et autonomie ?

L’iPhone 15 Pro Max embarque la puce A17 Pro, la plus puissante jamais conçue par Apple. Il s’agit d’un processeur à six cœurs (deux cœurs hautes performances et quatre cœurs à haute efficacité énergétique), accompagné d’un GPU à six cœurs et d’un Neural Engine à seize cœurs. Ce processeur offre une performance remarquable, capable de gérer les applications les plus exigeantes, les jeux les plus gourmands ou les tâches d’intelligence artificielle les plus complexes. Il dispose également de 6 Go de RAM et de plusieurs options de stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To. A noter qu’il est équipé d’une batterie de 4 352 mAh, qui lui assure une autonomie d’une journée. Il supporte également la recharge rapide (50 % en 30 minutes avec un chargeur de 20 W), la recharge sans fil Qi et la recharge inversée MagSafe.

Du côté du Samsung Galaxy S23, celui-ci embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, le plus puissant jamais conçu par Qualcomm. Il est composé de huit cœurs (un cœur ultra-haute performance à 3 GHz, trois cœurs haute performance à 2,5 GHz et quatre cœurs à haute efficacité énergétique à 1,8 GHz), accompagné d’un GPU Adreno 730 et d’un Hexagon AI Engine. Il offre une performance exceptionnelle, capable de rivaliser avec celle de l’iPhone 15 Pro Max. Ce processeur embarque également 12 Go de RAM et plusieurs options de stockage : 128 Go, 256 Go ou 512 Go, extensibles via un port microSD. Soulignons qu’il est équipé d’une batterie de 5 000 mAh, qui lui assure une autonomie d’une journée. Il supporte la recharge rapide (50 % en 30 minutes avec un chargeur de 25 W), la recharge sans fil Qi et la recharge inversée Wireless PowerShare.

Et concernant l’appareil photo ?

L’iPhone 15 Pro Max dispose d’un système photo pro à quatre capteurs à l’arrière : un objectif principal de 48 mégapixels (24 mm, ouverture f/1,78), un ultra grand-angle de 12 mégapixels (13 mm, ouverture f/2,2), un téléobjectif 2x de 12 mégapixels (48 mm, ouverture f/1,78) et un téléobjectif 3x de 12 mégapixels (77 mm, ouverture f/2,8). Il offre une qualité d’image exceptionnelle, avec des détails précis, des couleurs fidèles et un rendu réaliste. Sans oublier ses fonctionnalités avancées, comme le mode nuit, le mode portrait, le mode panorama, le mode rafale ou le mode HDR intelligent.

Face à cela, le Samsung Galaxy S23 offre un système photo pro à quatre capteurs à l’arrière : un objectif principal de 108 mégapixels (24 mm, ouverture f/1,8), un ultra grand-angle de 12 mégapixels (13 mm, ouverture f/2,2), un téléobjectif périscope de 10 mégapixels (240 mm, ouverture f/4,9) et un téléobjectif de 10 mégapixels (70 mm, ouverture f/2,4). Il propose une qualité d’image remarquable, avec des détails nets, des couleurs vives et un rendu dynamique. En outre, il arbore également des fonctionnalités avancées, comme le mode nuit, le mode portrait, le mode panorama, le mode rafale ou le mode HDR.

Et la vidéo ?

Par ailleurs, l’iPhone 15 Pro Max permet de filmer en vidéo jusqu’en 8K à 30 images par seconde, avec une stabilisation optique et un zoom optique jusqu’à 6x. Il dispose également d’un capteur frontal de 12 mégapixels (23 mm, ouverture f/2,2), qui permet de prendre des selfies de qualité et de filmer en vidéo jusqu’en 4K à 60 images par seconde.

En face, le Samsung Galaxy S23 permet aussi de filmer en vidéo jusqu’en 8K à 24 images par seconde, avec une stabilisation optique et un zoom optique jusqu’à 10x. Enfin, notons qu’il embarque un capteur frontal de 40 mégapixels (25 mm, ouverture f/2,2), qui permet de prendre des selfies de qualité et de filmer en vidéo jusqu’en 4K à 60 images par seconde.

Que dire en conclusion ?

En résumé, sur le terrain du design et de l’écran, les deux smartphones se valent, avec des dimensions similaires, des matériaux premium et des écrans immersifs. L’iPhone 15 Pro Max se distingue par son design en titane plus léger et plus résistant que le verre, ainsi que par sa luminosité supérieure. Le Samsung Galaxy S23 se distingue quant à lui par son écran plus grand et plus défini que celui de l’iPhone.

En termes de performances et d’autonomie, les deux smartphones sont également au coude-à-coude, avec des processeurs de pointe, des mémoires vives généreuses et des batteries endurantes. L’iPhone 15 Pro Max se distingue par son option de stockage de 1 To, qui n’est pas disponible sur le Samsung Galaxy S23. Le Samsung Galaxy S23 se distingue néanmoins par son port microSD, qui permet d’augmenter la capacité de stockage.

Quant à l’appareil photo et vidéo, les deux smartphones sont excellents, avec des capteurs performants et des fonctionnalités complètes. L’iPhone 15 Pro Max se distingue par son objectif principal de 48 mégapixels qui prend en charge les photos en super haute résolution (24 mégapixels et 48 mégapixels). Tandis que le Samsung Galaxy S23 brille par son objectif principal de 108 mégapixels qui permet un niveau de détail supérieur.

En résumé, le choix entre les deux modèles dépendra essentiellement des préférences personnelles : système d’exploitation (iOS ou Android), design (titane ou verre), écran (taille et définition), performance (puissance et stockage), autonomie (capacité et recharge) et appareil photo (résolution et zoom). Quel que soit votre choix, vous ne regretterez pas votre achat, car ces deux smartphones sont parmi les meilleurs du marché.