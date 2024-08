Nouvelle vague de licenciements chez Bungie : 220 employés sont limogés !

Si des studios comme Playground Games ont actuellement le vent en poupe, d’autres sont littéralement en train de sombrer. C’est le cas de Bungie, le développeur de Destiny, désormais propriété de Sony. Après la première vague de licenciements en octobre dernier, Bungie va entamer un “nouveau chemin”, en licenciant à nouveau 220 personnes, soit 17 % de ses employés. Une triste nouvelle, annoncée par Pete Parsons, le patron du studio lui-même.

“Nous étions dans le rouge”, déclare le PDG de Bungie

À priori, la première vague de licenciements coûtant le poste d’une centaine de personnes n’a pas suffi à Bungie. Par le biais d’un communiqué sur son site web, Pete Parsons annonce la suppression de 220 postes au sein de son studio, représentant ainsi 17% du personnel. Selon le patron de Bungie, cette décision s’explique par le développement trop rapide de l’entreprise, menant ainsi à l’augmentation des coûts de développement de leurs projets. “Nous avons été trop ambitieux, nos marges de sécurité financières ont ensuite été dépassées et nous avons commencé à être dans le rouge”, déclare le PDG.

Néanmoins, Bungie promet de ne pas laisser ses ex-employés partir les mains vides. “Aujourd’hui est un jour difficile et douloureux, en particulier pour nos collègues qui nous quittent et qui ont tous apporté une contribution importante et précieuse à Bungie. Notre objectif est de les soutenir avec la plus grande attention et le plus grand respect. Nous proposerons à toutes les personnes concernées par cette réduction d’emploi un programme de départ généreux, comprenant une indemnité de départ, une prime et une couverture santé.”

Bungie : Un nouveau chemin en préparation ?

La mauvaise nouvelle s’accompagne quand même d’une bonne. En outre de ces 220 licenciements, Bungie promet d’intégrer 155 autres employés dans d’autres départements de Sony Interactive Entertainment. “Avec la direction de PlayStation Studios, nous séparons de l’un de nos projets – un jeu d’action se déroulant dans un tout nouvel univers de science-fiction – pour former un nouveau studio au sein de PlayStation Studios afin de poursuivre son développement », a écrit M. Parsons.

Enfin, Bungie va se concentrer sur le développement de Destiny 2 et de Marathon, son prochain jeu. “Nous avons toujours plus de 850 membres de l’équipe sur le développement de Destiny et Marathon. Nous continuerons également à créer des expériences incroyables qui dépasseront les attentes de nos joueurs. »

« Inexcusable »

Suite à l’annonce de licenciements chez Bungie, plusieurs (ex-)employés se sont manifestés sur les réseaux sociaux. Le community manager de Destiny, Dylan Gafner, a qualifié cette décision d' »inexcusable » dans son tweet sur X. “Des talents inestimables ont disparu, une fois de plus” ajoute-t-il.

Ash Duong, le concepteur UX de Bungie, déclare : “Je suis en sécurité, mais je suis aussi furieux. Ce licenciement massif a touché des gens à qui l’on a dit qu’ils étaient appréciés et essentiels au succès de l’entreprise. Mais rien de tout cela n’a compté”. D’autres, plus directs, ont jeté leur dévolu sur le PDG de Bungie. C’est le cas de la community manager de Destiny 2, Liana Ruppert. Licenciée l’année dernière, celle-ci n’a pas hésité à écrire « Démissionne, Pete ».

Quoi qu’il en soit, les dés sont jetés. Espérons donc que cette nouvelle manœuvre de Bungie apportera du positif dans la prospérité de l’entreprise. Histoire à suivre !