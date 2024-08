Squid Game : On sait quand sortira la saison 2 et 3 !

Squid Game saison 1 a indubitablement été une série phénomène pour Netflix. La série coréenne avait même été qualifiée de poule aux œufs d’or du grand N. Mais même si Netflix a déjà beaucoup capitalisé sur le succès de cette série, les fans attendent toujours la suite avec impatience. Cette attente prendra bientôt fin. On a désormais une date pour la sortie de la saison 2 de Squid Game !

Rendez-vous le 26 décembre pour la sortie de la saison 2 de Squid Game

Près de trois ans après la fin de la première saison, on sait enfin quand sortira la prochaine saison de Squid Game. Netflix a lui-même annoncé que la saison 2 arrivera sur sa plateforme le jeudi 26 décembre 2024. Le service de streaming a dévoilé ce qui semble être de nouvelles images de la saison 2. On y voit des participants au jeu courir dans un stade et s’effondrer les uns après les autres.

Un homme masqué demande : « ça fait trois ans. Êtes-vous prêts à rejouer ? ». Puis, la poupée géante du « 1, 2, 3 soleil » apparaît. Quant à la nouvelle bande-annonce, elle indique clairement : « le vrai jeu commence ».

Êtes-vous prêts à rejouer ?



Squid Game saison 2, le 26 décembre.

Saison finale en 2025. pic.twitter.com/JEf7xQIkEa — Netflix France (@NetflixFR) July 31, 2024

Une saison 3 sonnera le glas de la série en 2025

D’ailleurs, les fans de Squid Game n’ont qu’à bien se tenir car, après la sortie de cette série en décembre, une troisième et dernière saison sortira en 2025 ! Netflix a partagé quelques détails sur l’intrigue dans une lettre du réalisateur et scénariste de la série, Hwang Dong-hyuk. Il y a écrit :