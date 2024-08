TUTO  – Comment télécharger Google Play Store ?

Le Google Play Store est la plateforme officielle de téléchargement de Google. C’est un magasin d’applications qui permet de télécharger gratuitement des applications sur un smartphone ou une tablette Android. Il est possible d’y accéder directement depuis son appareil Android ou sur ordinateur via un navigateur web.

Avec quels systèmes d’exploitation le Play Store est-il compatible ?

Le Play Store est accessible depuis n’importe quel ordinateur, que vous utilisiez un Windows, un Mac, un Chromebook ou un Linux. De plus, vous pouvez accéder au service en ligne depuis n’importe quel navigateur. La seule condition requise pour pouvoir télécharger des applications sur ce service est de disposer d’un compte Google.

Par ailleurs, le Play Store est également compatible avec tous les smartphones et les tablettes Android, sauf pour la marque Huawei. Toutefois, si votre appareil a été formaté et ne dispose plus du Play Store installer, vous pouvez télécharger le fichier APK, l’équivalent d’un fichier .exe, pour l’installer.

Vous pouvez télécharger le Play Store sous force d’APK facilement en ligne. Néanmoins, nous vous recommandons de passer par des magasins d’APK fiables comme APKMirror.

Avant de procéder au téléchargement, il est important d’autoriser le téléchargement de sources inconnues sur votre smartphone. Pour ce faire :

Rendez-vous dans les « Paramètres »

» Cliquez sur « Sécurité »

» Appuyez sur « Installation de source inconnue »

» Enfin, accordez l’autorisation à votre navigateur web et votre gestionnaire de fichiers.

Après cela, voici les étapes à suivre :

Rendez-vous sur « APK Mirror » et tapez « Google Play Store », cliquez ici pour arriver directement sur la page dédiée.

» et tapez « », cliquez ici pour arriver directement sur la page dédiée. Défilez la page jusqu’à la section « All versions »

» Cliquez sur la dernière version disponible, qui se trouve en haut de la liste

Procédez au téléchargement de l’APK du Google Play Store.

Une fois téléchargé, il ne vous reste plus qu’à installer le Google Play Store manuellement depuis votre gestionnaire de fichiers :

Dans le gestionnaire, rendez-vous dans la section « Téléchargements »

» Cliquez sur l’APK concerné et appuyez ensuite sur « Installer »

Et voilà, vous pourrez maintenant profiter à nouveau du Google Play Store sur votre appareil Android !