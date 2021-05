Freelance : vers quelle plateforme en ligne vous tourner ?

Vous êtes freelance, créatif ou développeur mais vous avez du mal à trouver des missions ? Vous ne savez pas quelle plateforme pour freelances choisir ? Voici une sélection de trois plateformes qui vous aideront à vous développer rapidement !

HIWay : une plateforme pour les développeurs

Hiway, grâce à sa solution unique et personnalisée, accompagne près de 200 freelances de la Tech en France et leur permet de doubler leurs revenus en se concentrant sur leur cœur de métier.

Cette plateforme propose aujourd’hui le service le plus complet pour aider les experts de l’IT (développeurs, Data Engineers, Scrum Masters, Product Owners, DevOps…etc,) à se lancer et réussir dans le freelancing. Créée en 2016 par Alexandre Franchi et Vincenzo Morgante, la startup est ainsi devenue en quelques années une référence sur le marché des plateformes pour freelance.





Les employés dans les métiers de l’IT se retrouvent souvent confrontés à plusieurs frustrations liées à leur statut dans les entreprises : manque de flexibilité, rémunération plafonnée, perspectives de carrière restreintes. Le freelancing apparaît comme la solution idéale pour ces experts de l’IT, mais la crainte de la gestion des procédures juridiques, administratives et comptables est perçue comme un véritable frein. Hiway vient répondre à cette problématique en devenant le gestionnaire quotidien de ces nouveaux entrepreneurs.

De la création de la société à la gestion de patrimoine, en passant par une formation en entrepreneuriat, la gestion quotidienne et la recherche de missions, Hiway est le coach pour accompagner les freelances dans leur réussite.

Pour 399 euros par mois et sans engagement, Hiway libère le freelance de toutes les contraintes de gestion pour qu’ils puissent se concentrer sur leur métier principal. Vous pourriez alors doubler votre rémunération avec un revenu moyen de 7 000 euros nets par mois, selon Hiway. Découvrez Hiway maintenant !

Creads : pour les freelance créatifs dans la communication

Co-créée en 2008 par Julien Mechin, Creads est la 1ère plateforme en ligne de création de contenus. Grâce à une équipe internationale de plus de 5 000 créatifs indépendants, étroitement sélectionnés, Creads répond à tous les besoins de créations graphiques, digitales, rédactionnelles. Creads produit aussi de la vidéo au mètre adaptée aux différents publics.

Depuis plus de 10 ans, la plateforme offre une nouvelle façon de gérer simplement la production de contenus créatifs (graphisme, vidéo et rédaction) pour tout type d’entreprise. Spécificité de la plateforme, ce sont les Talent Managers de Creads qui sélectionnent le meilleur créatif freelance pour chaque projet, en fonction des besoins du client. Les chefs de projets accompagnent quant à eux les clients tout au long de leur processus créatif.

Après avoir fait le matching entre le besoin client et le bon profil pour chaque projet, la réalisation est menée par l’outil propriétaire de Creads. Enfin, Creads fait preuve de transparence des coûts et de flexibilité dans la livraison de ses prestations. N’hésitez pas à consulter leur site internet !

Fiverr : la facilité, mais sans l’accompag nement

Fiverr est une place de marché où vendeurs et acheteurs se rencontrent pour des prestations en ligne. Cette plateforme israélienne a été créée en 2010. Elle peut vous convenir, que vous soyez créatif ou développeur.

Vous pouvez voir les offres et les demandes disponibles sur le site même sans y être inscrits. Le concept est simple : les vendeurs proposent des microservices selon leurs compétences à un prix défini. Ensuite, les acheteurs choisissent le meilleur vendeur pour leur projet. L’acheteur peut converser avec tous les vendeurs disponibles pour savoir qui saura répondre à ses besoins.

De plus, poster une offre est gratuit sur Fiverr. C’est après que les vendeurs vont avancer leurs arguments de vente en privé pour convaincre l’acheteur. Après la livraison et le paiement, l’acheteur va alors laisser une notation sur le vendeur. Plus le vendeur aura des étoiles, plus il aura plus de chances d’être choisi pour d’autres tâches.

