Dernier pour profiter du forfait mobile 60 Go à 2,99 euros par mois !

Cela n’est pas nouveau, nous payons souvent trop cher nos forfaits mobiles. Même si vous pensez avoir déjà profité de la meilleure, sachez que de nouvelles promotions encore plus alléchantes ont fait leur entrée sur le marché des télécoms dernièrement. Parmi ses dernières, nous pensons notamment à cette offre disponible jusqu’à ce soir minuit chez Cdiscount Mobile : 60 Go pour seulement 2,99 euros par mois.

Avec le lancement des premiers forfaits mobiles 5G, les opérateurs ont décidé de rendre encore plus avantageuses leurs offres 4G. Les offres à prix bas sont désormais chose courante, même si vous souhaitez avoir beaucoup de données mobiles. Voici l’offre du moment à ne pas rater !

Le forfait mobile Cdiscount en quelques mots

Sans engagement, le forfait mobile Cdiscount dont nous vous parlons aujourd’hui s’accommode pour commencer de 60 Go de données mobiles 4G en France métropolitaine. Une quantité amplement suffisante pour utiliser de vos applications favorites durant tout un mois : réseaux sociaux, navigateur, streaming, mails… Après le confinement, vous pourrez même profiter de 10 Go dans les 27 pays européens, dans les domaines ou encore en Islande, au Liechtenstein ou encore en Norvège.

Sans grande surprise, les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Le forfait mobile est sans engagement au prix de 2,99 euros par mois pour une durée de 6 mois, puis au tarif de 14,99 euros par mois. Si vous êtes intéressé, sachez que cette promotion est proposée uniquement jusqu’à ce soir minuit.

Des frais de 10 € vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.