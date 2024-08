XtremeMac : Plongez dans l’innovation -Découvrez la gamme tech qui amplifiera votre performance !

Une gamme enrichie de produits tech est sur le point d’envahir les rayons de vos boutiques favorites, gracieuseté d’XtremeMac. Le leader en solutions technologiques innovantes dévoile une nouvelle gamme de produits haut de gamme, appropriés non seulement pour les étudiants, mais pour tout amateur de technologie en quête de performances supérieures.

X-CUBE PRO de XtremeMac: Une conception compacte pour une connectivité maximale

Le X-CUBE PRO de XtremeMac est une solution de bureau all-in-one puissante et stylée, tout indiquée pour les derniers MacBook et tous les autres ordinateurs portables équipés de ports USB-C. Outre sa capacité de chargement rapide de 130 W, ce petit cube magique ajoute cinq nouveaux connecteurs à votre appareil. Vous pouvez vous le procurer à partir de 149,99€ chez Boulanger et Amazon.

POWERBANK MAGNÉTIQUE : Ne craignez plus la panne de batterie

La POWERBANK MAGNÉTIQUE, avec sa généreuse capacité de 10 000 mAh, promet de recharger votre iPhone 3 à 4 fois. Branchez-la simplement à l’arrière de votre iPhone pour lancer instantanément la charge. Elle est disponible dès 59,99€ chez Boulanger et Amazon. En plus de sa compatibilité avec tous les modèles récents d’iPhone, La powerbank magnétique d’XtremeMac dispose d’une finition élégante et compacte, idéale pour les déplacements.

SOURIS MULTI-CONNEXION TRANSPARENTE : Le design allié à la fonctionnalité

La SOURIS MULTI-CONNEXION TRANSPARENTE est la nouvelle venue dans le monde des périphériques d’ordinateur. Trois connectivités simultanées, un design transparent innovant et un confort d’utilisation exceptionnel font de cette souris un choix intelligent. Son prix de lancement est fixé à 49,99€ sur shop.xtrememac.com et Amazon.

X-STYLUS et X-POWER MAX : Plus que de simples accessoires pour XtremeMac

La gamme se complète avec le X-Stylus, un stylet pour iPad offrant une précision sans faille, ainsi que le X-Power Max, une solution de voyage ultime pour charger rapidement vos appareils sur la route. Ils sont proposés respectivement à partir de 39,99€ et 149,99€ chez shop.xtrememac.com.

Alors si vous cherchez à optimiser votre expérience tech, ne cherchez plus ! XtremeMac semble détenir la clé. Et vous, quel est l’accessoire qui vous tente le plus dans cette nouvelle gamme ? N’hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires.