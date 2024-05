Test – Govee TV Backlite T2 : Illuminez votre expérience télé

La technologie évolue à pas de géant, et avec elle, notre expérience de visionnage. L’éclairage ambiant derrière votre téléviseur peut transformer radicalement la manière dont vous vivez vos films, vos jeux et même vos émissions préférées. Dans cet esprit, nous plongeons dans le test du Govee TV Backlite T2. C’est une solution innovante pour apporter une touche de couleur et d’ambiance à votre espace de divertissement. Elle reprend les codes du célèbre Ambilight de Philips.

Unboxing

En déballant le Govee TV Backlite T2, on est immédiatement surpris par la qualité des matériaux. Ses bandes LED flexibles se fixent facilement à l’arrière de votre téléviseur avec l’adhésif 3M. Les accessoires fournis comprennent des clips de montage pour le maintien des extrémités, des câbles de connexion, et le boîtier d’interconnexion, offrant une installation sans tracas.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

Double caméra

60 LEDs/m RGBIC

Application : Govee Home

Contrôle vocal : Compatible avec Alexa et Google Assistant

Musique Sync : Synchronisation avec le rythme de la musique pour une expérience immersive

Installation et facilité d’utilisation du Govve TV backlite T2

L’installation du Govee TV Backlite T2 est un jeu d’enfant. Les bandes LED se fixent facilement à l’arrière de votre téléviseur à l’aide de l’adhésif 3M et des clips fournis. Ensuite, il faut placer des carrés en mousse orange comme l’explique le tuto en ligne. Cette étape va permettre la calibration de la caméra pour ainsi capter au mieux l’image. L’application Govee Home fait le reste. Une fois installé, l’appareil est facile à contrôler via l’application. Elle offre ainsi une personnalisation totale de votre éclairage ambiant.

Performances et efficacité

La caméra intégrée du Govee TV Backlite T2 analyse en temps réel les couleurs affichées à l’écran. Elle ajuste automatiquement l’éclairage ambiant pour une expérience visuelle optimale. De plus, il est possible de régler les différents paramètres de colorimétrie, de contraste et de saturation pour obtenir un résultat optimum.

L’avantage du rétroéclairage en face arrière est de donner une dimension étendue de ce que l’on regarde. Cela fonctionne aussi bien pour un film que pour un jeu vidéo. Philips l’a bien compris et son Ambilight est bien ancré dans sa gamme TV. À la différence de l’Ambilight, le Govee TV Backlite T2 ne dispose pas d’une intégration complète au téléviseur. Ainsi, il faut allumer et éteindre le rétroéclairage indépendamment de la TV. Avantage, on l’allume uniquement en fonction du besoin. Inconvénient, il faut ouvrir l’application pour allumer et éteindre.

Fonctionnalités supplémentaires du Govee TV Backlite T2

L’application Govee Home offre une multitude de fonctionnalités supplémentaires pour personnaliser votre expérience d’éclairage. Des modes prédéfinis aux séquences de lumière personnalisées, en passant par la synchronisation avec la musique, vous avez un contrôle total sur l’ambiance de votre espace de divertissement.

Conclusion

En conclusion, le Govee TV Backlite T2 est bien plus qu’un simple accessoire décoratif. Il transforme votre expérience télévisuelle en une aventure immersive, en ajoutant une dimension supplémentaire à chaque instant de visionnage. Avec son installation facile, ses performances impressionnantes et ses fonctionnalités avancées, il mérite une place de choix dans tout foyer axé sur le divertissement.

