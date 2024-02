Nanoleaf : Sublimez votre été avec les nouveautés lumineuses !

Les beaux jours reviennent et Nanoleaf a pensé à tout pour embellir nos espaces extérieurs. La marque a dévoilé trois produits élégants pour préparer nos jardins, terrasses et balcons pour le printemps et l’été. Venez découvrir ces nouveaux produits design qui vont illuminer votre été.

Des guirlandes lumineuses aux couleurs chamarrées de Nanoleaf

Imaginez vous installé confortablement sur votre terrasse, profitant d’une belle soirée printanière, éclairé par les Nanoleaf Outdoor String Lights. Ces guirlandes lumineuses multicolores dynamisent tout espace extérieur. Grâce à leurs 20 ampoules LED adressables, vous pouvez régler individuellement leur couleur pour créer des ambiances dynamiques et surprenantes.

Même sous la pluie, ces guirlandes lumineuses resteront impeccables grâce à leur résistance à l’eau certifiée IP65. Elles possèdent plus de 16 millions de couleurs et des nuances de blancs réglables. C’est le moment de créer votre ambiance lumineuse pour profiter pleinement de vos soirées d’été.

La Lampe portable Umbra Cono : le chic au bout des doigts

Vous voulez ajouter une touche d’élégance à votre salon d’extérieur ? La nouvelle lampe portable Umbra Cono de Nanoleaf est faite pour vous. Polyvalente, elle illumine vos soirées estivales d’une lumière colorée, tout en offrant un contrôle sans fil pratique.

Avec son design unique et sa personnalité marquée, cette lampe portable est parfaite pour ajouter un peu de luxe à vos soirées d’été en plein air.

Les panneaux en bois Elements : l’élégance à la maison

Et que diriez-vous de donner une touche sophistiquée à votre intérieur ? Les panneaux en bois Elements de Nanoleaf sont idéaux pour apporter une lumière blanche chaude ou froide à votre maison, véranda ou jardin d’hiver. Ces panneaux allient technologie et esthétique, pour diffuser une lumière douce et chaleureuse dans toute la maison.

Vous n’avez plus qu’à choisir parmi ces nouveaux produits, disponibles dès le printemps sur le site nanoleaf.me. Que ce soit avec les guirlandes lumineuses, la lampe portable ou les panneaux en bois Elements, Nanoleaf a tout prévu pour sublimer vos soirées printanières et estivales.

Alors, prêt à illuminer votre été avec Nanoleaf ? N’hésitez pas à partager vos impressions sur ces nouveautés et à nous montrer comment vous avez aménagé votre espace extérieur.